Este plegable premium de Motorola es más potente que el iPhone 17 Pro Max y graba videos en 8K

Los teléfonos plegables se han ganado un lugar en el mercado de los smartphones, puesto que este tipo de dispositivos no solo tienen una pantalla flexible y otra externa, sino que están cargados de procesadores de alta calidad y cámaras de alta definición.

Si bien Samsung es poseedor de algunos de los modelos más destacados, Motorola ha demostrado que quiere dominar el mercado y su nuevo modelo, el Motorola Razr 60 Ultra se ha convertido en uno de los mejores smartphones de esta categoría, ya que no solo tiene un potente procesador, sino también un juego de cámaras envidiable.

¿Quieres conocer todas las especificaciones del Motorola Razr 60 Ultra? A continuación vamos a revelar todas las características técnicas que tiene este smartphone tipo 'concha' que posee una serie de especificaciones muy elevadas.

En primer lugar, debes de saber que el Motorola Razr 60 Ultra tiene dos pantallas: en est caso tenemos un panel plegable de 7 pulgadas con 165Hz de tasa de refreco, 4500 nits de brillo y resolución HD de 1224 pixeles. Sin embargo, esto no es todo ya que posee un panel externo de 4 pulgadas con la misma capacidad, pero on protección Gorilla Glass Ceramic.

Este es el Motorola Razr 60 Ultra. Foto: Motorola

Si hablamos de potencia, debes saber que el Motorola Razr 60 Ultra llega con procesador Snapdragon 8 ELite, acompañado de 16GB de rAM, además de 512GB y una batería de 4700 mAh con carga de 68W por cable y 30W de forma inalámbrica.

Pese a lo que se cree, este Motorola Razr 60 Ultra tiene una serie de cámaras de gran capacidad. Tiene un lente angular de 50MP con OIS lente gran angular de 50MP con efecto macro y selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, además de 8K a 30fps. Sin duda una de las mejores opciones.

Actualmente, el precio del Motorola Razr 60 Ultra es de 4999 soles, lo que significa que este equipo es más barato que un iPhone 17 Pro Max, el cual te puede costar unos 2000 dólares. ¿Qué te parece?