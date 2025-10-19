Este Motorola acuático no solo carga en 8 minutos: tiene 512GB, chip Snapdragon, triple cámara 4K y es BARATO

Los teléfonos de Motorola se han convertido en los equipos más solicitados en el mercado internacional, puesto que no solo tienen un diseño premium, sino también poseen grandes características técnicas.

Un claro ejemplo de ello es el Moto Edge 50 Pro, un equipo cuyo precio ha bajado demasiado y se ha convertido en la mejor alternativa en la gama alta. ¿Por qué debería comprarlo en lugar de un Galaxy S25 Ultra? En esta nota de Libero.pe conocerás todas las especificaciones que lo hacen una de las mejores opciones para este 2025.

Uno de los atributos más importantes del Motorola Edge 50 Pro es su pantalla pOLED de 6.7 pulgadas, la cual es una de las más fluidas del mundo ya que posee 144Hz de tasa de refresco, unos 2000 nits de brillo máximo y compatibilidad con HDR10+.

Sin embargo, esto no es todo ya que este Motorola es bastante potente. Su procesador es un Snapdragon 7 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 4500 mAh con carga de 125W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Motorola Edge 50 Pro. Foto: Xataka

Pese a que Motorola no resalta en su apartado fotográfico, este Motorola Edge 50 Pro llega con un juego de cámaras bastante equilibrado: 50MP con OIS, lente Telefoto de 10MP, gran angular de 13MP y selfie de 50MP. Videos en 4K totalmente asegurados y fotografías bastante aceptables.

¿Qué precio tiene actualmente el Motorola Edge 50 Pro? Si bien este teléfono fue lanzado en 2024, su precio se ha desplomado en solo meses. Actualmente lo puedes encontrar en 1799 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 530 dólares en el mercado internacional.