24GB de RAM, pantalla 120Hz, triple cámara 4K y procesador GAMER: el Motorola ideal para usuarios exigentes

Motorola viene cosechando éxitos desde hace varios años en el mercado de los teléfonos de gama media y esto se debe a que sus más recientes modelos incluyen características elevadas, pero con un precio mucho más bajo.

En 2025, la marca con capitales chinos, ha presentado al mundo uno de sus mejores gama media y este es el Motorola Edge 60 Fusion, un smartphone con diseño premium, procesador avanzado, gran batería y cámaras 4K, todo por una inversión que no supera los 350 dólares. ¿Quiere saber más detalles? Aquí todos los detalles.

Motorola Edge 60 Fusion: ficha técnica completa

En primer lugar debes de saber que el Motorola Edge 60 Fusion pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración impresionante. Por ejemplo, su pantalla es de tipo pOLED curva de 6.5 pulgadas, con resolución FullHD+ de 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4500 nits y una protección Gorilla Glass 7i.

Si hablamos de potencia, el Motorola Edge 60 Fusion llega con procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 8GB de RAM, el cual se puede ampliar hasta 24GB, 256GB de memoria y una batería de 5200 mAhn y carga de 68W.

Este es el Motorola Edge 60 Fusion. Foto: composición/@TrakinTech/X

¿Qué tan potentes son las cámaras del Motorola Edge 60 Fusion? En este caso tenemos un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, sensor de luz y selfie de 32MP. Podrás grabar en 4K a 30fps y tomar fotografías en alta calidad.

¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 60 Fusion? Actualmente podrás comprar este teléfono por 1199 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 350 dólares.