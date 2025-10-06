- Hoy:
Cuerpo de cuero, procesador Snapdragon, 5000 mah y pantalla de 120Hz: este Motorola lo tiene todo y cuesta 120 dólares
No necesitas pagar tanto dinero para comprar un teléfono de alta calidad. Este Moto G84 combina elegancia y potencia en un solo móvil. Su precio es el más bajo del 2025.
Motorola se adueña de la gama media con sus nuevos teléfonos, los cuales no solo resaltan por su diseño de cuero vegano o vegetal, sino también por sus especificaciones avanzadas y su precio ultra reducido, el cual compite con Xiaomi y Honor, de las firmas que venden más móviles en este segmento.
En el 2023, Motorola presentó un teléfono que podría ser considerado el más equilibrado del mundo, ya que combina potencia, calidad, diseño y un precio más bajo. Este smartphone es el Motorola G84, un equipo que ahora en pleno 2025 no supera los 120 dólares. Pero, ¿vale la pena como equipo principal? Aquí te describiremos sus especificaciones para que sepas si realmente es una buena inversión.
Motorola G84: ficha técnica completa
Uno de los atributos más importantes del Motorola G84 radica en su pantalla OLED de 6.55 pulgadas, con una resolución FullHD+, una tasa de refresco de 120Hz y una respuesta tácticl de 240Hz.
Si hablamos de potencia, debes saber que este Motorola de gama media llega con el chip Snapdragon 695, 12GB de RAM, 256GB de memoria interna, no expandible y una batería de 5000 mAh con carga de 33W.
Este es el Motorola G84. Foto: composición/phonearena.com
Pese a que este Motorola NO está pensando para fotografías, cuenta con un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP y selfie de 16MP. Si bien no podrás grabar en 4K, la resolución que te permite es de 1080 pixeles con 60fps y tomar fotografías en alta calidad.
¿Cuál es el precio del Motorola G84? Ya te hemos mencionado que este teléfono actualmente puedes comprarlo por 400 soles o 120 dólares, según el tipo de cambio vigente.
