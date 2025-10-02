Este Motorola TOP 'humilla' al iPhone 17 Pro con su procesador GAMER y carga de 125W: 100% de batería en 8 minutos

Pese a los esfuerzos de Apple por demostrar que su nuevo iPhone 17 Pro es el teléfono de gama alta más potente y el que te conviene comprar, existen otras opciones mucho más interesantes que no solo te ofrecen un diseño premium, sino también gran rendimiento y características de alta performance.

Este es el caso del poderoso e inigualable Motorola Edge 50 Pro 5G, un smartphone tan eficiente que tiene una de las características más increíbles del mundo, una carga de 125W que te permite tener el teléfono al 100% en solo 8 minutos. Por si fuera poco es ultra delgado, diseñado en 'mármol' y tiene procesador GAMER. ¿Qué más puedes pedir? Aquí todos los detalles de este increíble dispositivo.

PUEDES VER: Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles

Motorola Edge 50 Pro 5G: ficha técnica detallada

El Motorola Edge 50 Pro 5G ha sido diseñado para brillar y hoy finalmente conocerás todas sus especificaciones. Para empezaar este análisis, debes saber que este equipo llega con un panel pOLED de 6.7 pulgadas, una tasa de refresco de 144Hz, un brillo máximo de 2000 nits y compatibilidad con HDR10+.

¿Qué tan potente es este Motorola? Para empezar tenemos un procesador Snapdragon 7 Gen 3, 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de 4500 mAh de batería y una brutal carga rápida de 125W por cable y 50W de foram inalámbrica. ¿Qué significa esto? Tendrás el teléfono al 100% en solo 8 minutos.

Este es el Motorola Edge 50 Pro 5G. Foto: Xataka

Esto no es todo, ya que este Motorola Edge 50 Pro llega con un juego de cámaras 4K bastante eficiente: lente de 50MP con OIS, lente de 10MP telefoto, lente gran angular de 13MP y selfie de 50MP. Sin duda es una configuración más que respetable.

Lo más importante, para algunos usuarios, es el precio y en este caso tenemos un teléfono de Motorola de gran calidad por solo 1799 soles, lo que al tipo de cambio actual resultan ser unos 500 dólares. Sin duda una buena inversión este 2025.