Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Motorola rompió el molde con este teléfono barato que tiene cuerpo de cuero, chip Snapdragon y 512GB de memoria

¿Por qué gastar tanto dinero en un iPhone que no necesitas si este Motorola Edge 50 es casi perfecto y su precio es más bajo?

Daniel Robles
El Motorola Edge 50 5G es uno de los teléfonos de gama media más baratos y potentes para 2025.
El Motorola Edge 50 5G es uno de los teléfonos de gama media más baratos y potentes para 2025. | Foto: composición/Daniel Robles
Xiaomi está a punto de presentar su nuevo Xiaomi 17 Pro Max para rivalizar con el poderoso iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, si bien muchos quisieran tener estos equipos, son muy costosos, por lo que se hace necesario buscar alternativas, igual de eficiente pero más baratas.

Es así que los teléfonos de Motorola apuntan a aumentar sus ventas, puesto que diferentes modelos sobrepasan las expectativas de los usuarios, ya que son eficientes, tienen diseño premium, muchos de ellos resisten el agua y además cuestan mucho menos.

Conoce las características técnicas del Xiaomi 17 Pro Max de 2025.

PUEDES VER: Qué características tiene el Xiaomi 17 Pro Max y cuándo inicia su venta oficial

Hoy en Libero.pe conocerás un modelo emblemático de Motorola, el cual sigue vigente pese a ser un equipo presentado en 2024, este es el caso del Motorola Edge 50 5G, un smartphone premium que sin duda será tu mejor compra ya que lo tiene todo y además no cuesta más de 400 dólares.

¿Qué características tiene el Motorola Edge 50 5G?

Para empezar, debes saber que el Motorola Edge 50 5G es de gama media por lo que tiene potencia regular y precio más bajo. Sin embargo, sus especificaciones te sorprenderán. La pantalla que posee s un panel OLED de 6.7 pulgadas con resolución 1.5K y 120Hz de tasa de refresco, además de 1600 nits de brillo.

Si te preocupa la potencia para juegos y apps pesadas, debes saber que el Motorola Edge 50 5G tiene un procesador Snapdragon 7 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria interna, además de 5000 mAh de batería con carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Motorola Edge 50 5G

El Motorola Edge 50 5G. Foto: Motorola

¿Qué tan buenas son las cámaras del Motorola Edge 50 5G? Si bien este teléfono no es uno de los mejores, te rendirá bastante bien con sus lentes 50MP con OIS, gran angular de 13MP, 10MP teleobjetivo y 32MP de selfie.

Finalmente, ¿qué precio tiene el Motorola Edge 50 5G? Actualmente podrá ser tuyo por 1300 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 380 dólares o menos.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

