Bueno, bonito y barato: este Motorola tiene pantalla OLED, chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh y cuesta 100 dólares

Los teléfonos de Motorola se han ganado la preferencia de miles de usuarios, puesto que la mayoría de los modelos presentados tiene una gran potencia, buen almacenamiento y su precio mucho más reducido que otras marcas como Samsung o Xiaomi.

En 2023, la marca con capitales asiáticos presentó al mundo su más reciente modelo y se ha convertido en la mejor alternativa en la gama media. Hoy conocerás todos los detalles del poderoso Motorola G84 5G, un smartphone que tiene todo lo que necesitas en un equipo y solo te cuesta un poco más de 100 dólares. ¿Quieres conocer más? Aquí todos los detalles.

¿Qué características tiene el Motorola G84 5G?

La pantalla del Motorola G84 5G es de tipo OLED con una diagonal de 6.55 pulgadas, resolución FullHD+ y una tasa de refresco de 120Hz con un muestreo táctil de 240Hz. El teléfono además tiene un grosor de 7.6 mm y un peso de 166 gramos por lo que es bastante ligero.

Entre otras características, el Motorola G84 5G resalta por su potente procesador el Snapdragon 695, que si bien no es el más avanzado en 2025, te dará un rendimiento bastante bueno. Además, ten en cuenta que llega con unos 12GB de RAM y 256GB de memoria interna. Por otro lado, la batería es de 5000 mAh y carga de 33W.

Este es el Motorola G84 5G. Foto: composición/root-nation.com/

Si hablamos de cámaras, el Motorola G84 5G llega con un sensor principal de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP y selfie de 16MP. Su configuración te permite grabar en 1080 pixeles a 60fps, una medida perfecto para las redes sociales.

Y si hablamos de precios, el Motorola G84 5G no tiene competencia ya que para las características que posee, cuesta en 2025 unos 409 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 117 dólares.