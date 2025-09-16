0
Si tienes 100 dólares puedes comprar este Motorola con diseño TOP, 256GB de memoria y pantalla FullHD+

El Motorola G15 es uno de los teléfonos más baratos del 2025, pero no por ello deja de ser potente. Conoce por qué sería una excelente comprar este año.

Daniel Robles
El Motorola G15 es uno de los teléfonos baratos más potentes del mercado y su precio no supera los 100 dólares.
El Motorola G15 es uno de los teléfonos baratos más potentes del mercado y su precio no supera los 100 dólares. | Foto: composición/Daniel Robles
¿Estás pensando renovar tu teléfono, pero no sabes cuál elegir debido a que solo cuentas con un presupuesto de 100 dólares? Pues bien, en ese caso has llegado al lugar indicado, puesto que hoy conocerás un teléfono de alta calidad de Motorola, el cual posee una configuración impresionante, para el precio que maneja.

Te presentamos el Motorola G15, un equipo de gama de entrada que posee un diseño de cuero vegano y una potencia regular, gracias a su procesador TOP, memoria óptima y cámaras de alta definición. Todo por un precio que no supera los 100 dólares. ¿Quieres saber más? Aquí los detalles.

Motorola G15: ficha técnica completa

Antes que nada debes saber que el Motorola G15 5G es un teléfono de gama baja, el cual posee una pantalla de tipo LCD de 6.72 pulgadas con resolución FullHD+, además de una resolución de 2400 x 1080 pixeles y una protección Gorilla Glass 3.

Si hablamos de potencia, debes saber que este Motorola barato llega con procesador Mediatek Helio G81 Extreme, con 8GB de RAM, 4GB virtual y 4GB físico, además de 256GB de memoria interna y batería de 5200 mAh con carga de 20W.

Motorola G15

Este es el Motorola G15. Foto: Motorola

No, este Motorola G15 no es especialista en cámaras, pero tiene un sensor de 50MP, un gran angular de 5MP y selfie de 8MP. Si bien no podrás grabar en 4K, tienes una configuración buena para fotografías de alta resolución.

¿Qué precio tiene el Motorola G15? Pues bien, este teléfono cuesta nada más y nada menos que 480 soles, lo que al tipo de cambio no supera los 130 dólares. ¿Vale la pena? Eso sí lo defines tú, ya que ahora conoces todas sus especificaciones.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

