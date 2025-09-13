- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Garcilaso
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Estudiantes vs River Plate
- América vs Chivas
- Canelo vs Crawford
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Mundial de desayunos
No te conformes con tan poco: este Motorola tiene pantalla 144Hz, chip Snapdragon, 512GB y es barato
¿Por qué gastar tanto dinero en un iPhone, si este Motorola de cuero y resistencia al agua es uno de los mejores Android?
Motorola es una de las marcas más reconocidas del mercado tecnológico y esto se lo ha ganado a pulso, puesto que sus modelos más recientes no solo sobresalen en calidad, sino también por su bajo precio.
En el 2024, Motorola presentó al mercado el potente Moto Edge 50 Fusion 5G, un equipo de gama media que tiene un diseño de cuero vegano y una configuración impresionante, todo por un precio relativamente bajo.
PUEDES VER: Samsung S25 FE vs. iPhone 17: ¿cuál de estos teléfonos de gama alta es mejor y vale la pena comprar en 2025?
¿Qué características tiene el Motorola Edge 50 Fusion? Para empezar debes saber que este teléfono es de gama media, pero pese a ello tiene una pantalala OLED de 6.7 pulgadas, resolución FullHD+, además de 144Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 1600 nits.
Pese a no ser un teléfono gamer, este Moto Edge 50 Fusion es bastante potente ya que integra un procesador Snapdragon 7s Gen2, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5000 mAh y carga de 68W. Sin duda una configuración más que eficiente.
Si hablamos de cámaras, el Moto Edge 50 Fusion no resalta demasiado, pero tiene buenos sensores: lent 50MP, ultra gran angular de 13MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K a 30fps, sino también tomar fotografías en alta calidad.
¿Qué precio tiene el Moto Edge 50 Fusion? Pues bien, este equipo actualmente cuesta unos 899 soles, unos 250 dólares en el mercado internacional. Sin duda un excelente teléfono por su gran calidad y bajo precio.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50