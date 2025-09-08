- Hoy:
Samsung S25 FE vs. iPhone 17: ¿cuál de estos teléfonos de gama alta es mejor y vale la pena comprar en 2025?
Samsung acaba de presentar su teléfono de gama alta más barato y este compite con el nuevo iPhone 17 que lanza Apple. ¿Cuál debería comprar? Aquí lo sabrás.
No hay duda que Samsung y Apple están en medio de una especie de competencia por demostrar cuál de estas marcas maneja la mejor tecnología. Este martes 9 de septiembre se lanza el nuevo iPhone 17 y ya le ha salido un duro rival de la mano del gigante coreano.
Y es que hace solo algunos días Samsung presentó su nuevo gama alta de bajo precio, el Galaxy S25 FE, un teléfono con una configuración bastante robusta y un precio más aceptable que el modelo regular. Sin embargo, ¿este Android supera al nuevo iPhone 17 de Apple?
Para saber cuál de estos dos teléfonos de gama alta valen la pena comprar, vamos a realizar un cuadro comparativo en el que verás todas las especificaciones de ambos modelos. De esta forma podrás definir tú mismo si es que compras el Samsung Galaxy S25 FE o el nuevo iPhone 17 de Apple.
Samsung S25 FE vs. iPhone 17: comparación entre características
Para saber si te conviene comprar el iPhone 17 o el Galaxy S25 Fan Edition, vamos a comparar sus características en el siguiente cuadro. Entre los datos más resaltantes están la pantalla, procesador, almacenamiento, batería, cámaras, entre otros detalles. Tú podrás definir cuál es la mejor opción y cuál cuesta menos.
|Características
|iPhone 17
|Galaxy S25 Fan Edition
|Dimensiones
|159.9 x 76.7 x 5.5 mm
|161,3 x 76,6 x 7,4 mm
|Peso
|145 g
|190 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,3 pulgadas Super Retina XDR
120Hz Pro Motion, 2000 nits brillo
|6,7 pulgadas
Dynamic AMOLED LTPO
120 Hz
FHD+
Gorilla Glass Victus+
|Resolución y densidad
|2.622 x 1.206 pixels
|2.340 x 1.080 pixeles
|Procesador
|Apple A19
|Exynos 2400 (4nm)
|Memoria RAM
|8GB RAM
|8 GB
|Sistema operativo
|iOS 26
|One UI 8.0 - Android 16
|Almacenamiento interno
|256/512 GB/1 TB
|128GB/ 256GB/ 512 GB
|Cámaras
|Principal: 48 MP, f/1.78, OIS
Gran Angular: 12MP
Selfie: 24 MP, f/2.2
|Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran Angular: 12 MP, f/2.2
Telefoto: 8MP f/2.4
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|3600 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|4.900mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|Precio
|Desde 800 dólares, 3200 soles
|Desde 800 dólares, 3200 soles
|Otros detalles
|IP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara
|5G
WiFi 6E
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
Samsung Dex
