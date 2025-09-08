Samsung S25 FE vs. iPhone 17: ¿cuál de estos teléfonos de gama alta es mejor y vale la pena comprar en 2025?

No hay duda que Samsung y Apple están en medio de una especie de competencia por demostrar cuál de estas marcas maneja la mejor tecnología. Este martes 9 de septiembre se lanza el nuevo iPhone 17 y ya le ha salido un duro rival de la mano del gigante coreano.

Y es que hace solo algunos días Samsung presentó su nuevo gama alta de bajo precio, el Galaxy S25 FE, un teléfono con una configuración bastante robusta y un precio más aceptable que el modelo regular. Sin embargo, ¿este Android supera al nuevo iPhone 17 de Apple?

Para saber cuál de estos dos teléfonos de gama alta valen la pena comprar, vamos a realizar un cuadro comparativo en el que verás todas las especificaciones de ambos modelos. De esta forma podrás definir tú mismo si es que compras el Samsung Galaxy S25 FE o el nuevo iPhone 17 de Apple.

Samsung S25 FE vs. iPhone 17: comparación entre características

Para saber si te conviene comprar el iPhone 17 o el Galaxy S25 Fan Edition, vamos a comparar sus características en el siguiente cuadro. Entre los datos más resaltantes están la pantalla, procesador, almacenamiento, batería, cámaras, entre otros detalles. Tú podrás definir cuál es la mejor opción y cuál cuesta menos.