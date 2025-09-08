0

Samsung S25 FE vs. iPhone 17: ¿cuál de estos teléfonos de gama alta es mejor y vale la pena comprar en 2025?

Samsung acaba de presentar su teléfono de gama alta más barato y este compite con el nuevo iPhone 17 que lanza Apple. ¿Cuál debería comprar? Aquí lo sabrás.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Samsung Galaxy S25 FE y iPhone 17 de Apple.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Samsung Galaxy S25 FE y iPhone 17 de Apple. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

No hay duda que Samsung y Apple están en medio de una especie de competencia por demostrar cuál de estas marcas maneja la mejor tecnología. Este martes 9 de septiembre se lanza el nuevo iPhone 17 y ya le ha salido un duro rival de la mano del gigante coreano.

Y es que hace solo algunos días Samsung presentó su nuevo gama alta de bajo precio, el Galaxy S25 FE, un teléfono con una configuración bastante robusta y un precio más aceptable que el modelo regular. Sin embargo, ¿este Android supera al nuevo iPhone 17 de Apple?

El Samsung Galaxy S25 Ultra es uno de los teléfonos Android más potentes y compite con el iPhone 17 Pro Max.

PUEDES VER: Olvídate del iPhone 17 Pro Max | Este Samsung tiene cámara de 200MP con IA, Snapdragon 8 Elite y bajó su precio en 50 %

Para saber cuál de estos dos teléfonos de gama alta valen la pena comprar, vamos a realizar un cuadro comparativo en el que verás todas las especificaciones de ambos modelos. De esta forma podrás definir tú mismo si es que compras el Samsung Galaxy S25 FE o el nuevo iPhone 17 de Apple.

Samsung S25 FE vs. iPhone 17: comparación entre características

Para saber si te conviene comprar el iPhone 17 o el Galaxy S25 Fan Edition, vamos a comparar sus características en el siguiente cuadro. Entre los datos más resaltantes están la pantalla, procesador, almacenamiento, batería, cámaras, entre otros detalles. Tú podrás definir cuál es la mejor opción y cuál cuesta menos.

CaracterísticasiPhone 17Galaxy S25 Fan Edition
Dimensiones159.9 x 76.7 x 5.5 mm 161,3 x 76,6 x 7,4 mm
Peso145 g190 gramos
Pantalla y dimensiones6,3 pulgadas Super Retina XDR
120Hz Pro Motion, 2000 nits brillo		6,7 pulgadas
Dynamic AMOLED LTPO
120 Hz
FHD+
Gorilla Glass Victus+
Resolución y densidad2.622 x 1.206 pixels 2.340 x 1.080 pixeles
ProcesadorApple A19 Exynos 2400 (4nm)
Memoria RAM8GB RAM8 GB
Sistema operativoiOS 26One UI 8.0 - Android 16
Almacenamiento interno256/512 GB/1 TB128GB/ 256GB/ 512 GB
CámarasPrincipal: 48 MP, f/1.78, OIS
Gran Angular: 12MP
Selfie: 24 MP, f/2.2		Principal: 50 MP, f/1.8, OIS
Gran Angular:  12 MP, f/2.2
Telefoto: 8MP f/2.4
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
Batería3600 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C		4.900mAh
45W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
PrecioDesde 800 dólares, 3200 solesDesde 800 dólares, 3200 soles
Otros detallesIP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara		5G
WiFi 6E
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
Samsung Dex
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Buen precio, batería duradera y cámara HD: este Motorola graba en 4K, 512GB de almacenamiento y tiene 16 GB de RAM

  2. ¡Malas noticias! 61 celulares ya no tendrán WhatsApp desde junio de 2025: ¿Tienes uno de estos?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano