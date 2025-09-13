Motorola Edge 50 Fusion vs Samsung Galaxy A56 5G: características, diferencias y cuál es mejor

Samsung se mantiene en la vanguardia del mundo tecnológico debido a la gran variedad de dispositivos móviles que tiene disponible, pero Motorola no está lejos de superarlo y ser el referente de los celulares. Los modelos Edge 50 Fusion y Galaxy A56 5G se mantienen en una competencia constante por tener elementos de alto nivel con un gran rendimiento.

Motorola Edge 50 Fusion vs. Samsung Galaxy A56

Para empezar, debemos destacar que el Motorola Edge 50 Fusion, lanzado en abril de 2024, es un teléfono equilibrado con un diseño atractivo, carga rápida y experiencia de sistema operativo Android bastante fácil de usar, tratándose de una opción ideal para quienes buscan calidad.

El Samsung Galaxy A56 5G se lanzó en marzo de 2025, pero a pesar de ser uno de los más nuevos, no trae tantas características a destacar; sin embargo, sí podemos destacar su soporte de software extendido y funciones de IA, logrando posicionarse como una opción refinada en el segmento de gama intermedia.

Diferencias entre el teléfono de Samsung y Motorola

Características Motorola Edge 50 Fusion (2024) Samsung Galaxy A56 5G (2025) Pantalla 6.67 pulgadas pOLED curva, FHD, 144 Hz, 1600 nits de brillo 6.7 pulgadas Super AMOLED plana, FHD, 120 Hz, 1200 brillo Procesador y RAM Snapdragon 7s Gen 2, 8/12GB de RAM Exynos 1580, 8/12GB de RAM Almacenamiento 128/256/512GB expandible vía microSD hasta 1 TB 128/256GB, expandible vía microSD hasta (1TB) Cámara trasera dual: 50 MP principal, 13 MP ultra gran angular/macro, video 4K triple:50 MP principal, 12 MP ultra gran angular, 5 MP, video 4K, funciones IA como Objetct Eraser Cámara frontal 32 MP 12 MP Batería 5000 mAh carga rápida 68W 5000 mAh carga rápida 45W Software Android 14, 3 años de actualizaciones Android 15, 5 años de actualizaciones

Samsung A56 vs. Moto Edge 50 Fusion: ¿Cuál es es mejor?

El Samsung Galaxy A56 5G es el mejor en general, especialmente si buscas un dispositivo duradero a largo plazo con excelente soporte de software que garantiza 5 años de actualizaciones. Ofrece un rendimiento superior gracias al Exynos 1580 y funciones de IA integradas que elevan la experiencia diaria.

En cuanto a su construcción premium con Gorilla Glass Victus+ e IP67 lo hace más resistente, y la cámara con edición automática es ideal para usuarios casuales de fotografía. Ofrece mejor valor en términos de longevidad y ecosistema y características como Circle to Search. Sin embargo, si priorizas carga ultra-rápida (68W), una pantalla más fluida (144Hz) y un precio accesible, el Motorola Edge 50 Fusion es superior para presupuestos limitados.