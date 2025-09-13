Este Huawei supera al iPhone 17 Pro Max con sus cámaras con calidad cinematográfica, 1TB de memoria y batería infinita

Apple acaba de presentar al mundo su nuevo teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, el cual se dice que ahora cuenta con mejores cámaras: tres sensores de 48MP y selfie de 18MP. Sin embargo, esto no ha sido suficiente y es por ello que en el ranking mundial, un teléfono chino lo sigue humillando y por 'goleada'.

Según, DxOmark, el nuevo Huawei Pura 80 Ultra es el teléfono Android con las mejores cámaras dentro de un smartphone y esto se debe a la calidad de sus sensores y el software avanzado que ha desarrollado la marca asiática.

¿Por qué el Huawei Pura 80 Ultra es tan bueno y supera al iPhone 17 Pro Max? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles de este potente equipo que cuenta con especificaciones TOP.

Huawei Pura 80 Ultra: ficha técnica completa

Lo primero que debes saber es que el Huawei Pura 80 Ultra tiene cámaras bastante avanzadas y está compuesta por estos sensores: lente 1 pulgada de 50MP con OIS, lente 50MP zoom 3.7X con OIS, lente 50MP con zoom 9.4X, lente gran angular de 40MP y selfie de 13MP.

Se dice que el Huawei Pura 80 Ultra no solo permite grabar videos en 4K a 60fps, sino que te ofrece la posibilidad de tomar fotografias en altísima calidad, con una calidad de estudio.

Este es el Huawei Pura 80 Ultra. Foto: Weibo

Sin embargo, el Huawei Pura 80 Ultra no solo es un juego de cámaras de alta calidad. Este smartphone llega con pantalla de 6.8 pulgadas de tipo OLED, un panel con 120Hz, 3000 nits de brillo y una protección Kunlun Glass 2.

¿Qué tan potente es el nuevo teléfono de Huawei? El procesador del Huawei Pura 80 Ultra es Kirin 9000, con 16GB de RAM, 1TB de memoria y una batería de 5700 mAh con carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.

¿Qué precio tiene el Huawei Pura 80 Ultra? En Perú este teléfono ha llegado con un precio de 4499 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 1290 dólares. ¿Qué te parece?