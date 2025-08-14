- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Palmeiras
- Libertad vs River Plate
- Alianza Lima
- Botafogo vs LDU
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
Huawei Pura 80 Ultra vs. Oppo Find X8 Ultra: ¿cuál de estos teléfonos TOP tienen la mejor cámara y el mejor rendimiento?
Estos dos teléfonos de Huawei y Oppo han sido reconocidos como los mejores en el apartado de fotografía y video en todo el mundo. ¿Cuál me conviene comprar?
Desde el 2019, Huawei perdió los Google Mobile Services de sus teléfonos y tabletas Android, por lo que su participación a nivel global se vio duramente golpeada. Sin embargo, pese a ello la firma asiática ha seguido sacando teléfonos de gran calidad y el nuevo Huawei Pura 80 Ultra es el más potente que tiene en su catálogo, el cual además se ha posicionado en el TOP 1 de los equipos con las mejores cámaras, superando por mucho al iPhone 16 Pro Max y Galaxy S25 Ultra, según DxOmark.
PUEDES VER: Este antiguo celular Oppo sigue siendo una excelente opción en la gama media: es más potente que el Galaxy A55 y cuesta menos
Por su parte, la firma asiática Oppo también se ha ganado el respaldo de los especialistas, puesto que su nuevo Oppo Find X8 Ultra se posiciona en el TOP2 de los mejores equipos para fotografía y video, superando las expectativas de todo el mundo, puesto que este dispositivo llega con gran potencia y especificaciones avanzadas.
¿Cuál de estos smartphones ULTRA es el mejor o tiene las mejores especificaciones? Pues bien, en este VERSUS de teléfonos vamos a revelarte cuáles son las especificaciones que manejan ambos terminales, los cuales tienen uno de los mejores sistemas fotográficos del mundo.
Huawei Pura 80 Ultra vs. Oppo Find X8 Ultra: comparación de fichas técnicas
Para determinar cuál de estos dos teléfonos es el mejor, vamos a realizar un cuadro comparativo con las especificaciones del Huawei Pura 80 Ultra y Oppo Find X8 Ultra. Es importante conocer sus características como pantalla, procesador, almacenamiento, batería, cámaras y precio. Solo de esta forma podrás determinar cuál vale la pena.
|Características
|Huawei Pura 80 ULTRA
|Oppo Find X8 Ultra
|Dimensiones
|163 x 76,1 x 8,3 mm
|163,1 x 76,8 x 8,8 mm
|Peso
|233.5 g
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
|OLED de 6,8 pulgadas
LTPO 120 Hz, PWM 1440 Hz
300 Hz de muestreo táctil
3000 nits brillo pico
Kunlun Glass 2
|LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas
Brillo típico: 800 nits
Brillo máximo: 2.500 nits
Tasa de refresco: 120 Hz
Muestreo táctil: 2.160 Hz
Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid
|Resolución y densidad
|2848 x 1276 píxeles
|3.168 x 1.440 píxeles
|Procesador
|Kirin 9020
|Snapdragon 8 Elite - GPU Adreno 830
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|16 GB UFS
|Sistema operativo
|HarmonyOS 5.1
|ColorOS 15 / Android 15
|Almacenamiento interno
|1 TB UFS 4.0
|256/512 GB/1 TB
|Cámaras
| 50 MP, f/1.6-4.0, 1 pulgada, OIS
50 MP, f/2.4, 83mm, zoom 3.7x sensor shift OIS
50 MP, f/2.4, 212mm, zoom 9.4x sensor shit OIS
(Hay un solo sensor para los dos teleobjetivos)
40 MP, f/2.2, 13mm, ultra gran angular
Láser AF
Selfie: 13 MP, f/2.0
|Angular: 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS
Gran angular: 50 MP, f/2.0, FOV 120º
Teleobjetivo 3x: 50 MP, f/2.1, PDAF, OIS
Telefoto 6x: 50 MP, f/3.1, PDAF, OIS
Vídeo 4K@120FPS, Dolby Vision
Selfie: 32 megapixeles, apertura de ƒ/2.4
|Batería
| 5700 mAh
100W por cable
80W inalámbricos
20 inalámbrico reversible
| 6.100 mAh
Carga rápida 100 W
Carga rápida inalámbrica 50 W
Carga inalámbrica inversa 10 W
|Precio
|1217 euros - 5040 soles
|Desde 800 euros, 3300 soles
|Otros detalles
|WiFi de doble banda
Bluetooth 5.2
NFC (China)
USB C
| Lector de huellas en pantalla
Reconocimiento facial
Sensor infrarrojos
Inteligencia artificial
Resistencia IP68/69
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90