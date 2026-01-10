- Hoy:
No será GAMER, pero este Motorola es una BESTIA con Snapdragon 7, 12GB de RAM, carga ultra veloz y cámaras 4K
El Motorola Edge 50 PRO no solo tiene un chip potente, su batería carga en minutos con 125W, graba videos en alta definición y cuesta un sencillo en 2026.
Motorola acaba de presentar al mundo su nuevo teléfono de gama premium, el Motorola Signature, un dispositivo con procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB de RAM, 1TB de memoria y triple cámara de 50MP que graba en 8K.
Sin embargo, se estima que este potente Android tendrá un costo de 1500 dólares, por lo que miles de usuarios buscan alternativas igual de potentes pero más baratas, es por ello que el Motorola Edge 50 Pro se ha convertido en la mejor opción puesto que no solo tiene potencia GAMER, sino que su precio ha bajado demasiado.
¿Qué características tiene el Motorola Edge 50 Pro? Pese a que este teléfono fue lanzado en 2024, sigue vigente debido a sus increíbles especificaciones. La pantalla es de tipo pOLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 144Hz, además de 2000 nits de brillo y una compatibilidad con HDR10+.
Si hablamos de potencia, este Motorola de gama media llega con procesador Snapdragon 7 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de batería de 4500 mAh y carga de 125W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Motorola Edge 50 Pro. Foto: Xataka
Pese a que este Motorola Edge 50 Pro no es especialista en cámaras, este tiene triple sensor para fotos y videos: 50MP con OIS, telefoto de 10MP, ultra gran angular de 13MP y selfie de 50MP. No solo graba videos en 4K, sino que toma fotografías en alta calidad tanto de día como de noche.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50 Pro en 2026? Si bien este teléfono actualmente tiene un precio de 1949 soles, pero en algunas tiendas podrás encontrarlo por 1060 soles o 250 dólares.
Precio del Motorola Edge 50 Pro. Foto: captura.
