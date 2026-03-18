Francisco Doglio, creador de contenido, habla de la presión que no aparece en las métricas

Hay una parte del negocio digital que casi nunca se dice en voz alta: estar expuesto todo el tiempo cansa. No tanto por los comentarios negativos que existen, sino por algo más sutil: la obligación de estar. De aparecer. De tener algo que decir aunque, honestamente, no siempre haya algo que valga la pena decir.

Francisco Doglio lo conoce bien. Lleva años moviéndose en el ecosistema digital, construyendo audiencia, generando conversación, sosteniendo presencia. Y con el crecimiento viene algo que no se ve en las métricas: la expectativa. Si un día no publica, alguien lo nota. Si baja el ritmo, aparecen los mensajes. En Internet, el silencio no es neutral. Se interpreta.

Más de una vez ha hablado de esa presión silenciosa que acompaña al creador moderno. No se trata solo de producir ideas. Se trata de sostener una identidad en público. El contenido deja de ser una pieza aislada y se convierte en una extensión visible de quién sos. Y cuando el ritmo lo marcan las plataformas, la línea entre lo que querés decir y lo que “deberías” decir empieza a desdibujarse.

En conversaciones privadas con otros creadores, aparece siempre el mismo tema: lo difícil que es frenar. No porque falten ideas, sino porque sobra miedo. Miedo a desaparecer del radar. Miedo a que el algoritmo te olvide. Internet tiene memoria corta, y esa sensación empuja a muchos a llenar cada espacio con algo, aunque no siempre tenga profundidad.

El problema es que la audiencia también evolucionó. Hoy consume distinto. Está más expuesta, más saturada, más crítica. Detecta rápido cuando un mensaje está vacío. En ese contexto, Doglio decidió adoptar una postura más selectiva. No todo merece respuesta inmediata. No toda tendencia exige comentario. Elegir también es parte del trabajo.

Y eso, cuando tu negocio depende de la atención, no es tan simple como suena. Muchas veces el desgaste no viene de afuera, sino de adentro. De esa voz que insiste en que deberías estar haciendo más, mostrando más, creciendo más rápido. El creador digital no compite solo con otros creadores; compite con su propia expectativa permanente de expansión.

Ahí aparece una pregunta incómoda que casi nadie formula públicamente: ¿cuánto de lo que compartimos nace de convicción real y cuánto de presión? La frontera es frágil. Sin revisión consciente, el calendario editorial puede convertirse en piloto automático.

Doglio suele marcar una diferencia clara: constancia no es lo mismo que automatismo. La constancia construye identidad. El automatismo la vacía. Publicar por publicar termina diluyendo el mensaje. En cambio, cuando el contenido responde a una línea clara, aunque sea menos frecuente, gana peso, coherencia y autoridad.

Además, la figura del influencer en América Latina cambió. Ya no es solo alguien que entretiene. Es alguien que opina, que recomienda, que toma postura. Eso amplifica la responsabilidad. Y la responsabilidad amplifica la presión. La audiencia no espera únicamente volumen; espera consistencia. Y la consistencia no se sostiene con cantidad, sino con claridad.

Hay otro costo menos visible de la exposición permanente: la dificultad para desconectar. Para observar sin comentar. Para pensar sin publicar. Parte del oficio, dice Doglio, también está en elegir qué no mostrar. En reservar espacios que no necesitan convertirse en historia o en clip.

El negocio digital va a seguir creciendo. Pero la conversación sobre el bienestar de quienes lo sostienen recién empieza. Y quizás una de las distinciones más importantes sea esta: estar visible no significa estar disponible todo el tiempo. Entender esa diferencia puede ser lo que permita construir algo que dure sin desgastarse en el intento.