- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Independiente
- Chivas vs Pachuca
- Fixture Liga 1 2026
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Motorola Signature vs. Galaxy S26 Ultra: ¿cuál de estos teléfonos PREMIUM vale la pena comprar en 2026?
Estos teléfonos de Motorola y Samsung son los teléfonos más TOP que han desarrollado ambas marcas. Conoce cuál te conviene comprar y qué tan costosos son.
Para este 2026, Motorola presentó al mundo su teléfono más potente, el cual si bien en un inicio se creyó que se llamaría Motorola Edge 70 Ultra, lo cierto es que fue anunciado en el CES 2026 como el Motorola Signature, un potente modelo con acabado premium que no solo cuenta con el chip más avanzado, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino también un juego de cámaras que graban en 8K.
PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla
Por su parte, Samsung se alista para la realización de su famoso Galaxy Unpacked 2026 y el anuncio oficial de su Galaxy S26 Ultra, un teléfono premium con cámaras de 200MP, nuevas funciones con IA y una mejorada performance gracias al chip Snapdragon 8 Gen 5.
¿Cuál de estos dos modelos de 2026 es mejor y vale la pena comprar para este nuevo año? En esta nota de Libero.pe conocerás las especificaciones de cada uno de estos modelos, los cuales superan al iPhone 17 Pro Max de Apple.
Motorola Signature vs. Galaxy S26 Ultra: ficha técnica completa
Para conocer cuál de estos dos nuevos teléfonos premium vale la pena, hemos realizado un cuadro comparativo en el que verás todas las especificaciones de ambos modelos. De esta forma verás cuál te conviene y cuál es más costoso.
Es importante mencionar que el Galaxy S26 Ultra saldrá a la venta en febrero del 2026 y el Motorola Signature hará lo propio en las próximas semanas. ¿Cuál de comprarás? De ti depende.
|Características
|Galaxy S26 ULTRA
|Motorola Signature (Edge 70 Ultra)
|Pantalla y dimensiones
|6,9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X
LTPO 1-120 Hz, 3000 nits brillo
HDR10+
Gorilla Glass
|6,9 pulgadas
pOLED 1.5K
144 Hz
Gorilla Glass Armor 2
|Procesador
|Snapdragon 8 ELITE Gen 5 by Galaxy
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 - One UI 8
|My UX - Android 16
|Almacenamiento interno
|256 GB, 512 GB, 1 TB o 2TB UFS 4.0
|512 y 1TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/2.9 OIS, zoom x5, zoom x10
Telefoto: 12 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
| Principal: 50 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Batería
|5.200 mAh
60W carga rápida
Carga inalámbrica 25W
| 5.500mAh
68W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|Precio
|3399 soles - 1000 dólares
|Desde 1000 dólares, 3500 soles
|Otros detalles
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB tipo C
IP69
S-Pen integrado
Samsung Dex
Awesome Intelligence
| 5G
WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
UWB
USB tipo C
IP68
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90