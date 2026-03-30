ALERTA MÁXIMA en el Walmart de Odessa: ESCENA DE TERROR que involucra a menores moviliza a la policía, ¿qué ocurrió?

El viernes por la noche se registró un incidente fuera del Walmart ubicado en 4210 N. JBS Parkway, donde un grupo de adolescentes se vio envuelto en un altercado. La situación escaló hasta que se produjo un disparo. Las autoridades locales acudieron rápidamente y tomaron medidas para controlar la situación.

La policía de Odesa investiga un altercado entre menores en un Walmart.

Menores protagonizan disturbios frente a Walmart en Odessa

Según las autoridades, los hechos comenzaron dentro de la tienda, cuando un altercado entre varios menores escaló rápidamente. CBS7 informó que "la policía de Odessa está investigando qué provocó una pelea en la que participaron varios menores" y que la situación se trasladó al frente del establecimiento.

El reporte policial indica que, tras el inicio del conflicto, empleados de Walmart intervinieron y retiraron a cinco adolescentes del interior del establecimiento, intentando calmar la situación antes de que se intensificara.

La investigación policial continúa abierta

Una vez en el exterior, se desencadenó un segundo enfrentamiento cerca de la entrada norte del Walmart. Durante este altercado, CBS7 informó que "un menor amenazó a otro con un cuchillo", lo que provocó una escena de pánico entre los presentes. En medio de la confrontación, se escuchó un disparo. Según los primeros indicios de la policía, no se reportaron personas heridas, aunque los adolescentes implicados se dispersaron inmediatamente después de la detonación.

Las autoridades hallaron en el lugar evidencia balística, incluyendo "un casquillo y un fragmento de bala que aparentemente habían impactado contra el hormigón", según el reporte oficial, y confirmaron que la investigación sigue en marcha para esclarecer las causas que desencadenaron este preocupante incidente.

La Policía de Odessa solicitó a cualquier persona que pueda tener información adicional sobre estos sucesos que se comunique con las autoridades: