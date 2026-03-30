Universitario vs San Martín por Liga Peruana de Vóley: fecha, hora, entradas y dónde ver semifinal de vuelta
Universitario vs. San Martín juegan por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley. Fecha, horarios y canales para ver este emocionante partido.
Universitario y San Martín se volverán a enfrentar por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley, vuelta. Las ‘Pumas’ cayeron 3-0 y necesitan ganar para forzar el extra game. Por su parte, las ‘Santas’ son candidatas para llevarse el título y en el primer duelo demostraron solvencia en su juego.
¿Cuándo juega Universitario vs. San Martín vóley?
El partido entre Universitario contra la San Martín por la semifinal vuelta de la Liga Peruana de Vóley se realizará este sábado 4 de abril del 2026 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿A qué hora juega Universitario vs. San Martín por semifinal vuelta de la Liga Peruana de Vóley?
- Perú: 6.45 p. m.
- Ecuador: 6.45 p. m.
- Colombia: 6.45 p. m.
- México: 5.45 p. m.
- Venezuela: 7.45 p. m.
- Bolivia: 8.45 p. m.
- Argentina: 9.45 p. m.
- Chile: 9.45 p. m.
- Paraguay: 9.45 p. m.
- Uruguay: 9.45 p. m.
- Brasil: 9.45 p. m.
Horarios del Universitario vs. San Martín en Estados Unidos
- Hora del Pacífico: 4.45 p. m.
- Hora de la Montaña: 5.45 p. m.
- Hora del Centro: 6.45 p. m.
- Hora del Este: 7.45 p. m.
¿Dónde ver Universitario vs. San Martín vóley?
La transmisión del partido Universitario vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina TV (canal 2) en sus plataformas de televisión, web y app.
Universitario vs. San Martín vóley: entradas
Las entradas del partido entre San Martín contra Universitario por la Liga Peruana de Vóley estarán a cargo de Joinnus.
