Se reanuda la Liga 1 tras la pausa por fecha FIFA y, sin duda alguna, el partido más emocionante del fin de semana será el clásico entre Universitario vs Alianza Lima, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Los cremas llegan con la obligación de sumar una victoria para seguir en la pelea por el liderato, mientras que los blanquiazules tratarán de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Lima por el clásico?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el clásico nacional entre Universitario vs Alianza Lima se disputará este sábado 4 de abril por la fecha 9. Este duelo se desarrollará en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario y Alianza Lima empataron en los últimos dos clásicos.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

El enfrentamiento entre Universitario y Alianza Lima comenzará a las 8:00 p.m. (hora de Perú). A continuación, se detallan los horarios confirmados para otros países:

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 10:00 p.m.

México y Centroamérica: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (del domingo)

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por el clásico de la Liga 1?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura 2026 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX). Este canal está disponible en los principales servicios de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima al clásico?

Universitario de Deportes llega en un momento completo en la temporada, luego de encadenar un bajón de rendimiento en los últimos partidos, lo que ha llevado a poner en duda la continuidad de Javier Rabanal como DT. Los cremas llegan en el cuarto lugar con 15 unidades en la tabla, por lo que necesita la victoria para seguir en la pelea por el liderato.

Por su parte, Alianza Lima logró recuperarse de su crisis deportiva al inicio de la temporada y se consolida como uno de los líderes del Torneo Apertura. Los blanquiazules tienen la obligación de ganarle a su eterno rival para seguir firme en su camino al título bajo el mando de Pablo Guede.