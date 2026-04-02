Canal confirmado para ver el clásico Universitario vs Alianza Lima por la Liga 1 2026

Universitario y Alianza Lima, los dos equipos más populares del fútbol peruano, protagonizarán una nueva edición del superclásico. En esta oportunidad, los compadres están peleando por el título del Torneo Apertura, por lo que un tropiezo puede ser letal.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima?

El canal que transmitirá el clásico entre Universitario y Alianza Lima es L1 MAX, medio que tiene los derechos televisivos de todos los partidos de la Liga 1 2026.

¿Cómo ver Universitario vs. Alianza Lima?

L1 MAX, canal que televisará el clásico Universitario vs. Alianza Lima, lo encuentras en los siguientes operadores:

DirecTV

Claro

Win

Movistar

Mi Fibra

BestCable

Cable Visión Perú

Zapping

Bitel

¿Cómo ver L1 MAX en Movistar?

Movistar tiene L1 MAX sin costo adicional para sus clientes y lo encuentras en los canales 14 (SD) y 714 (HD). También en Movistar Play.

¿Cómo ver L1 MAX en DirecTV?

Para ver L1 MAX en DirecTV debes sintonizar los siguientes canales: 604 (SD) y 1604 (HD).

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima?

Universitario quiere ser tetracampeón del fútbol peruano. Los cremas no tuvieron un comienzo exitoso con Javier Rabanal. Los resultados acompañaron, pero hay dudas en su juego.

El estratega español se juega más que tres puntos ante Alianza Lima. Una derrota los dejaría (prácticamente) afuera de la pelea por el título del Apertura y su continuidad en el club entraría en debate.

Alianza Lima, por su parte, no empezó brillando en la cancha, pero sí ganando sus partidos. Junto a los Chankas, son los únicos equipos invictos en la Liga 1 y líderes del campeonato.