Alejandra Baigorria rompe su silencio y no DESCARTA separación con Said Palao tras ampay: "No sé qué va a pasar"

No la pasa nada bien. Alejandra Baigorria se pronunció luego de las imágenes que muestran a su esposo, Said Palao, con mujeres en un yate. La empresaria manifestó que está atravesando un momento complicado y exhortó a la empatía del público y la prensa.

“Si no me he manifestado antes es porque el momento por el que estoy pasando, por obvias razones, no es fácil. Si no he declarado, es porque realmente no me siento lista. Ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé lo que siento, ni yo sé nada. Para mí, estoy bloqueada”, señaló la ‘Gringa de Gamarra’.

Asimismo, señaló que ante la actual situación, la prensa desea comunicarse con ella de manera insistente. “Tengo 20 cámaras abajo, en el gimnasio, en mi salón de belleza... en todos los lugares a donde voy están las cámaras. Entiendo que ese es su negocio; yo también tengo mi negocio y debo seguir”.

Alejandra Baigorria se quiebra tras ampay de Said Palao con mujeres.

“Estoy siendo criticada porque, si salgo a trabajar, ‘ah, que está facturando’, ‘que todo esto lo ha hecho adrede’, ‘ella ha organizado esto con Said para facturar’. Hay comentarios muy dolorosos en redes, pero también voy a rescatar la parte más importante, que es el apoyo que he recibido de ustedes. Y se lo agradezco del alma.”, señaló Alejandra Baigorria.

Por otro lado, aclaró que la seguirán trabajando pese a la situación que atraviesa. “Voy a seguir trabajando. Voy a seguirme parando y sonriendo porque eso es lo que sé hacer y porque muchas familias en todas mis empresas dependen de mí y de mi trabajo. Yo soy la imagen, soy la dueña, soy la que limpia, soy la que hace todo en cada una de mis empresas porque soy así. Yo vivo mi trabajo”, precisó.