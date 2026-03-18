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Ampay a Mario y Said: VIDEO COMPLETO de la juerga en yate; beso de Irivarren y MÁS
Magaly Medina mostró imágenes de la fiesta de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, donde se les vio en actitudes comprometedoras con varias jóvenes.
Magaly Medina emitió fuertes imágenes sobre la juerga de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, misma que se realizó en un yate y contó con la compañía de varias jóvenes quienes estuvieron en actitudes comprometedoras con los chicos reality.
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Tras ello, Onelia Molina emitió un comunicado en redes sociales desde el cual informó el término de su relación con el también conductor de 'La Manada'.
Video completo del ampay a Mario Irivarren y Said Palao
Pero ¿viste el video completo de la juerga? A continuación te dejamos el clip sin cortes de lo que fue la presunta escena de infidelidades múltiples.
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