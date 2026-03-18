0
EN VIVO
Barcelona vs Newcastle por la Champions League

Ampay a Mario y Said: VIDEO COMPLETO de la juerga en yate; beso de Irivarren y MÁS

Magaly Medina mostró imágenes de la fiesta de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, donde se les vio en actitudes comprometedoras con varias jóvenes.

Redacción Líbero Ocio
Ampay a Mario y Said: VIDEO COMPLETO
Ampay a Mario y Said: VIDEO COMPLETO
COMPARTIR

Magaly Medina emitió fuertes imágenes sobre la juerga de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, misma que se realizó en un yate y contó con la compañía de varias jóvenes quienes estuvieron en actitudes comprometedoras con los chicos reality.

Said Palao tomó DRÁSTICA DECISIÓN tras ser protagonista de AMPAY con mujeres

PUEDES VER: ¿ACORRALADO? Said Palao tomó DRÁSTICA DECISIÓN tras ser protagonista de AMPAY con mujeres

Tras ello, Onelia Molina emitió un comunicado en redes sociales desde el cual informó el término de su relación con el también conductor de 'La Manada'.

Video completo del ampay a Mario Irivarren y Said Palao

Pero ¿viste el video completo de la juerga? A continuación te dejamos el clip sin cortes de lo que fue la presunta escena de infidelidades múltiples.

Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

Lo más visto

  1. ¿ACORRALADO? Said Palao tomó DRÁSTICA DECISIÓN tras ser protagonista de AMPAY con mujeres

  2. Ampay a Mario y Said: VIDEO COMPLETO de la juerga en yate; beso de Irivarren y MÁS

  3. Nekroos a un paso de la Final Internacional 2026: ¿Cómo votar por el peruano en la Red Bull Batalla?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano