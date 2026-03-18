Ampay a Mario y Said: VIDEO COMPLETO de la juerga en yate; beso de Irivarren y MÁS

Magaly Medina emitió fuertes imágenes sobre la juerga de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, misma que se realizó en un yate y contó con la compañía de varias jóvenes quienes estuvieron en actitudes comprometedoras con los chicos reality.

Tras ello, Onelia Molina emitió un comunicado en redes sociales desde el cual informó el término de su relación con el también conductor de 'La Manada'.

Video completo del ampay a Mario Irivarren y Said Palao

Pero ¿viste el video completo de la juerga? A continuación te dejamos el clip sin cortes de lo que fue la presunta escena de infidelidades múltiples.