¿Qué precio tiene el Xiaomi 17 Pro Max y cuándo llegará a Perú el celular Android con doble pantalla y batería para 3 días?

En septiembre de 2025, el mundo de la tecnología quedó con la boca abierta tras la salida del Xiaomi 17 Pro Max, un celular de lo más premium posible, que destaca en casi todos sus apartados, pero principalmente por su pantalla doble que es una delicia, por lo que muchos quieren saber la fecha de llegada de este terminal a tierras latinoamericanas y cuánto estaría costando.

Xiaomi 17 Pro Max, cuándo llega a Perú

El Xiaomi 17 Pro Max salió al mercado chino a finales de septiembre de 2025, por lo que se esperó que su despliegue global era cuestión de tiempo. Sin embargo, estando a mediados de febrero de 2026, todavía no hay noticias que den a conocer una potencial fecha de lanzamiento para este celular premium.

En el caso de Perú, se rumoreó que este podría llegar a finales de 2025, pero no sucedió; luego, se dijo que para principios de 2026 este smartphone arribaría a tierras peruana, pero hasta el momento no hay confirmación alguna ni en el país andino, ni en Hispanoamérica, ni Europa, por lo que muchos creen que, como con otros equipos Pro, serían lanzamientos exclusivos para el mercado de China.

Xiaomi 17 Pro Max, cuál es su precio en Perú

Hay que tener en cuanta de que el Xiaomi 17 Pro Max no se vende de forma oficial en Perú, por lo que en caso te topes en alguna tienda virtual con este celular premium, ten en cuenta que se trata de una versión china, la única que existe hasta el momento.

Si encuentras una tienda que lo venda, por lo general sus costos están rondando los 5,899 soles. Nuevamente, si lo adquieres por este medio, tu pedido podría demorar un par de semanas ya que el dispositivo vendrá directamente desde el país asiático.

Xiaomi 17 Pro Max, características

El Xiaomi 17 Pro Max cuenta con pantalla delantera OLED de 6,9 pulgadas con resolución de 2608 x 1200, con 120 hercios, asó como 3500 nits de brillo máximo, mientras que su panel trasero es un AMOLED Super Sunlight de 2,9 pulgadas de 967 x 596 píxes, 120Hz y el mismo brillo pico.

El procesador de este celular es el poderosísimo Qualcomm Snapdragon 8 "Extrema Edition" Gen 5, así como RAM de 12GB y 16GB con LPDDR5X, en tanto que la memoria interna o ROM de 512GB y 1TB con descargas en UFS 4.1e.

En cuanto a la autonomía, el Xiaomi 17 Pro Max, trae batería de 7500mAh, incluyendo 100W de carga rápida, 50W de carga inalámbrica y 22,5W de carga inversa.

Sus lentes traseros disponen de un lente principal de 50 MP, telefoto de 50 MP con zoom óptica de 5X, ultra gran angular de 50 MP, así como frontal de 50 MP.

No menos importante es que el Xiaomi 17 Pro Max cuenta con HyperOS 3 basado en Android 16