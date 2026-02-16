- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Girona
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
El Motorola G15 es ultra barato, pero tiene 3 argumentos para comprarlo: pantalla FullHD+, batería de 5200mAh y RAM de 8GB
Si quieres un celular para el día a día, para las comunicaciones esenciales y ver tu series y películas favoritas, entonces este smartphone Motorola es para ti.
Si quieres un celular económico para ti o para un familiar, entonces una buena opción a tener en cuenta es el Motorola G15, un smartphone sumamente accesible al bolsillo, pero que tiene prestaciones muy interesantes que pueden ser del agrado de miles de usuarios en el segmento de entrada de la tecnología.
PUEDES VER: El Xiaomi 17T Pro a la vuelta de la esquina: cuál será su precio, cuándo salen y todas sus características filtradas
Motorola G15, características y especificaciones
Con 190.5 gramos, el Motorola G15 cuenta con pantalla LCD de 6,72 pulgadas contando con resolución FullHD+ de 2400 x 10880 píxeles, así como tasa de refresco de 60 hercios, a la vez de 392 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), protección contra caídas con Corning Gorilla Glass 3, a la vez de certificación IP52 contra salpicaduras de agua.
En cuanto al rendimiento, este dispositivo dispone con el MediaTek Helio G81 Extreme que te dará un buen funcionamiento para un uso diario base, a la vez de RAM de 4GB, pero ampliable a 8GB con RAM Boost, junto con memoria interna de 128GB y 256GB.
En cuanto al sistema operativo. el Motorola G15 salió con Android 15 casi puro con escasas modificaciones, pero con 2 años de actualizaciones para dar soporte al software, pero también a los parches de seguridad. Su batería, por otro lado, es amplia con autonomía de 5200mAh, pero también con carga rápida de 20W, que nos sabe a poco en 2026, pero debemos tener en cuenta los costos que se manejan.
Este celular potenciado con sonido Dolby Atmos, con puerto jack 3.5 mm para audífonos con cable, viene con doble cámara, con la principal de 50 MP, ultra gran angular de 5 MP, mientras el frontal es de 8 MP.
Motorola G15, precio en 2026
En la actualidad, el Motorola G15 cuenta con un precio en los mercados internacionales entre los US$90 dólares hasta los US$120 dólares. En Perú, este celular tiene un valor de 399 soles a los 475 soles, mientras que en México va a partir de los 1,789 y 2.329 pesos mexicanos.
- 1
¿Qué precio tiene el Samsung A55 en 2026, el potente gama media con pantalla AMOLED, procesador gamer y cámaras de 50 MP?
- 2
Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung
- 3
El Motorola G15 es ultra barato, pero tiene 3 argumentos para comprarlo: pantalla FullHD+, batería de 5200mAh y RAM de 8GB
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90