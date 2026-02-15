¿Ha bajado de precio el iPhone 15 Pro Max? Averigua si vale la pena comprar el celular premium de Apple de 2023

Para nadie es un secreto que los iPhone son unos teléfonos que, entre otras cosas, se caracterizan por tener una longevidad de muchos años, por lo que no es novedad que millones de personas compren versiones de hace años debido a la política de actualizaciones con que cuentan los celulares de Apple. Un ejemplo de esto es el iPhone 15 Pro Max.

¿Por qué comprar el iPhone 15 Pro Max en 2026?

El iPhone 15 Pro Max viene con pantalla OLED Super Retina XDR de 6,7 pulgadas con resolución 2532 x 1170 píxeles, así como tasa de refresco ProMotion hasta los 120 hercios, con 458 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), brillo pico máximo de 2000 nits, así como protección acuática con certificación IP68.

Su rendimiento es asombroso gracias a su procesador Apple A17 Pro que corre sin problemas aplicaciones pesadas y juegos con gráficos elevados. Su RAM es de 8GB, mientras que su memoria interna de 256GB, 512GB y 1TB. Su batería es de solo 4422mAh, mientras que su carga rápida es de 25W; la carga inalámbrica MagSafe de 15W y Qi2.

Cuenta con triple cámara trasera, donde la principal es de 48 MP con apertura focal f/1,78. ultra gran angular de 12 MP con apertura f/.2., teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico de 5X con apertura de f/2.8, con la frontal de 12 MP; mientras que la grabación de video lo hace bien en los 4K a 60fps.

Cuando fue lanzado al mercado en septiembre de 2023, el iPhone 15 Pro Max se estrenó con iOS 17, contando con actualizaciones para el software como para los parches de seguridad entre los 6 y 7 años. Asimismo, este celular es uno de los pocos en las generaciones pasadas que recibió Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la compañía estadounidense.

Precio del iPhone 15 Pro Max en 2026

Si te animas a comprarte el iPhone 15 Pro Max este 2026, entonces debes saber que se trata de un terminal muy recomendable. En la actualidad su precio fluctúa entre los US$1,099 dólares, mientras que en lugares como Perú desde los 4,499 soles, en tanto que en México a partir de los 12,949 pesos mexicanos.