¿Qué precio tiene el Xiaomi 15 Ultra en 2026, el teléfono con cámaras LEICA 8K y chip GAMER avanzado?

Xiaomi se ha convertido en una de las principales marcas del mercado de los smartphones. Si bien la firma china acaba de anunciar la llegada del Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi 17 Ultra, lo cierto es que no son los únicos equipos que valen la pena para este 2026.

Y es que la marca asiática presentó en 2025 una de sus versiones más avanzadas, el Xiaomi 15 Ultra 5G, un modelo con cuádruple cámara LEICA de alta definición, un CHIP avanzado, además de una configuración bastante eficiente. ¿Vale la pena para este 2026? Conoce todos los detalles en esta nota de Libero.pe.

Xiaomi 15 Ultra: ficha técnica completa

Antes de analizar el Xiaomi 15 Ultra, debes saber que este teléfono es un equipo de gama premium, por lo que su configuración es bastante elevada. Su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.73 pulgadas con una resolución WQHD+, además de una resolución de 3200 x 1440 pixeles, además de un brillo máximo de 3200 nits.

Si hablamos de potencia, este Xiaomi 15 Ultra tiene un potente procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado de 16GB de rAM, además de 512GB de memoria y una potente batería de 5410 mAh con una carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Xiaomi 15 Ultra. Foto: Daniel Robles

Pero, el mejor atributo de este Xiaomi es su juego de cámaras, la cual tiene lentes LEICA de alta definición: sensor de 50MP con HyperOIS, lente Telefoto de 50MP, lente Super Telefoto de 200MP y Gran angular de 50MP. Finalmente su selfie es de 32MP y te permite grabar en 4K a 60fps y 8K a 30fps.

¿Qué precio tiene el Xiaomi 15 Ultra? Por solo 4000 soles podrás tener este potente Android y lo mejor es que en solo algunos meses podría bajar mucho más, con la llegada de los nuevos modelos de este 2026.