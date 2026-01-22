- Hoy:
- Partidos de hoy
- México vs Panamá
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
POCO X7 Pro: qué precio tiene en 2026 el teléfono GAMER más BARATO con 6000 mAh y chip avanzado
El POCO X7 Pro es uno de los teléfonos GAMER más potentes y BARATOS que puedes comprar en 2026. No solo tiene rendimiento TOP, su batería dura 2 días y carga en 20 minutos.
Por si no lo sabes, Xiaomi tiene una línea de teléfonos pensandos para los usuarios que disfrutan de los videojuegos y esta serie se llama POCO, en la que podrás encontrar diferentes smartphones con gran potencia y precio reducido.
En el 2025, Xiaomi lanzó el poderoso POCO X7 Pro, un equipo avanzado, con diseño TOP y precio reducido. Lo mejor de todo es que a los pocos meses de ser presentado al mercado, ya bajó su precio al mínimo y actualmente lo puedes comprar por 1329 soles o 396 dólares.
PUEDES VER: Motorola Signature: precio y cuándo sale el nuevo teléfono premium con Snapdragon 8 Gen 5 y cámaras 8K
Pero, ¿qué características tiene el POCO X7 Pro? Debido a que es un teléfono GAMER, tiene una configuración bastante avanzada. Por ejemplo, su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.67 pulgaas, con una resolución 1.5K de 2712 x 1220 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco unos 3200 nits de brillo máximo.
¿Qué tan potente es este teléfono? El POCO X7 Pro llega con el chip MediaTek Dimensity 8400 Ultra, equivalente a un Snapdragon 8 Gen 2. Además, tiene un RAM de 12GB y 512GB de memoria interna. Además, su batería es de 6000 mAh y carga de 90W por cable.
Colores del POCO X7 Pro de Xiaomi. Foto: Xiaomi
Si bien este teléfono solo tiene dos cámaras, estas son bastante eficientes: 50MP con OIS, gran angular de 8MP y selfie de 20MP. Videos en 1080 a 60fps y fotografías de alta calidad tanto de día como de noche.
La interfaz del POCO X7 Pro es bastante fluida y esto te permiten disfrutar de mejor forma los videojuegos. Su rendimiento es eficiente y esto lo hace una excelente opción para 2026.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90