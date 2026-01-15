POCO F8 Pro: cuánto cuesta en 2026 el teléfono GAMER con Snapdragon 8 Elite y batería 6210 mAh

Xiaomi no se cansa de lanzar celulares y todo indica que para este 2026, la marca china tendrá en su catálogo algunos de los teléfonos más potentes que puedes comprar a nivel mundial.

Si bien Xiaomi acaba de presentar al mundo su nuevo Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra y Xiaomi POCO F8 Ultra, lo cierto es que la firma asiática también ha presentado otros modelos de bajo costo y una de las mejores opciones es el POCO F8 Pro, un equipo de bajo costo y alta performance que acaba de llegar de forma oficial al Perú.

La familia POCO de Xiaomi es especialista en teléfonos GAMER y este nuevo POCO F8 Pro no solo tiene un procesador avanzado, sino también una batería poderosa, cámaras con calidad 8K y una serie de especificaciones elevadas.

POCO F8 Pro: ficha técnica completa

Debido a que el POCO F8 Pro es un teléfono GAMER, tiene una configuración bastante elevada para el precio que tiene. Su pantalla es de tipo AMOLED HyperRGB de 6.59 pulgadas con una tasa de refresc de 120Hz, además de una resolución 2510 x 1156 pixeles, además de 2000 nits de brillo.

La potencia de este POCO F8 Pro llega con el procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 6210 mah con carga de 100W por cable y carga inversa de 22.5W.

Este es el POCO F8 Pro de Xiaomi. Foto: Daniel Robles/Líbero

Si bien el POCO F8 Pro no es un equipo especializado en fotografias, este teléfono de Xiaomi llega con sensor de 50MP, lente Telefoto de 50MP, gran angular de 8MP y selfie e 20MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y 8K a 30fps.

¿Qué precio tiene el POCO F8 Pro? Xiaomi ha lanzado la preventa de este teléfono a un precio de 2800 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 800 dólares en el mercado internacional.