Xiaomi 17 Ultra: el teléfono más TOP de Xiaomi es OFICIAL y esta es su increíble ficha técnica y precio 'insignificante'

Este 2026 promete ser uno de los mejores para Xiaomi, la marca china que acaba de sorprender al mundo con la llegada oficial de uno de sus teléfonos más POTENTES, el Xiaomi 17 Ultra, un dispositivo con cámaras TOP, un rendimiento elevado y una configuración impresionante.

Si bien Xiaomi ya presentó hace solo algunos meses al poderoso Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 17 Pro Max y hasta POCO F8 Ultra, lo cierto es que las sorpresas siguen llegando y ahora acaba de presentar al mundo su nuevo Xiaomi 17 Ultra, el cual rápidamente ha escalado en los primeros puestos de los rankings internacionales.

¿Qué de especia tiene el Xiaomi 17 Ultra para ser el nuevo REY de la gama premium? En primer lugar, este equipo tendrá una cubierta de cuero vegetal con diferentes texturas. Pese a ello, tiene certificación IP68 e IP69, para asegurar las resistencias al agua y polvo.

Si hablamos de performance, debes saber que su pantalla es de tipo AMOLED de 6.9 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco, además de 3500 nits de brillo máximo. Este display es bastante completo y ofrece una resolución de 2608 x 1200 pixeles para series y todo tipo de contenido multimedia.

La potencia del Xiaomi 17 Ultra llega asegurada con el poderoso Snapdragon 8 Elite Gen 5, el cual llega además de 16GB de RAM, 1TB de memoria interna, además de una poderosa batería de 6800 mAh con carga de 90W por cable y 80W de forma inalámbrica.

Este es el Xiaomi 17 Ultra 5G. Foto: Xiaomi

Pero, el mejor y más grande atributo de este Xiaomi 17 Ultra es su juego de cámaras LEICA: en este caso tenemos sensor 50MP, lente gran angular de 50MP, lente Teleobjetivo 200MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K a 120fps, sino en 8K a 30fps. Las fotografías tanto de día como de noche son espectaculares.

¿Qué precio tendrá el Xiaomi 17 Ultra en 2026? Se estima que en solo algunas semanas sea distribuido en todo el mundo y su precio iniciará en 850 euros, lo que al tipo de cambio serían unos 3300 soles. ¿Qué parece?