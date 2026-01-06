0

Xiaomi 17 Pro Max vs. Xiaomi 17 Ultra: características, diferencias y similitudes entre estos celulares premium de 2026

Son dos de los teléfonos más POTENTES que Xiaomi ha lanzado para este nuevo año. ¿Cuál debería comprar por su calidad y precio? Aquí los detalles.

Daniel Robles
Características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi 17 Ultra, dos de los teléfonos más avanzados de la firma asiática.
Características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi 17 Ultra, dos de los teléfonos más avanzados de la firma asiática.
Hace solo algunos meses, Apple presentó al mundo su teléfono más TOP, el iPhone 17 Pro Max y si bien fue recibido por todo lo alto, al poco tiempo este equipo fue humillado de la peor forma por el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono premium con doble pantalla, un procesador Snapdragon 8 Gen 5 y cámaras LEICA de alta definición.

Sin embargo, la marca china no pierde tiempo y hace solo algunas semanas se filtró toda la información de su teléfono más avanzado hasta enero del 2026, estamos hablando del Xiaomi 17 Ultra, un equipo con cámaras LEICA mejoradas, además de una batería extra duradera y otras especificaciones elevadas.

Xiaomi 17 Pro Max vs. Xiaomi 17 Ultra

Son dos de los teléfonos más TOP, pero uno es mejor para ti. Foto: composición/Daniel Robles

Pero, ¿cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar para este año 2026? Si bien ambos son los mejores teléfonos que hasta ahora ha presentado Xiaomi, uno de ellos podría ser la mejor alternativa. Es por ello que vamos a tratar de ayudarte a definir tu compra con las especificaciones técnicas.

Xiaomi 17 Pro Max vs. Xiaomi 17 Ultra: versus de características

Para definir cuál de estos dos teléfonos premium de Xiaomi hemos elaborado un cuadro con todas las especificaciones de ambos equipos. ¿Cuáles? Pantalla, procesador, memoria RAM, memoria interna, cámaras, batería, tipo de carga, entre otros detalles como precio.

Revisa detenidamente las características del Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi 17 Ultra, para que no te pierdas de ningún detalle y puedas realizar una buena compra.

CaracterísticasXiaomi 17 Pro MaxXiaomi 17 ULTRA
Dimensiones161,3 x 75,3 x 8.00 mm162,9 x 77,6 x 8,29 mm
Peso226 gramos 223,4 gramos
Pantalla y dimensiones6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits		 6,83" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 5000 nits
Resolución y densidad WQHD+ 3.200 x 1.440 píxeles WQHD+ 3.200 x 1.440 píxeles
ProcesadorSnapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Gen 5
Memoria RAM16 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 16 HyperOS 3.0HyperOS 3.0
Almacenamiento interno1TB UFS 4.0
512 y 1TB UFS 4.0
CámarasPrincipal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.0		 Lente principal OV50X de 50 MP (1/0,98")
Lente Ultra Granangular 50MP JN5 (1/2.76")
Lente Periscopio HPE de 200 MP (1/1,3")
Selfie 50MP OV50M (1/2.88")
Batería7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W		 6800 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
Precio3500 soles o 6999 yuanes 4500 soles o 1330 dólares
Otros detallesWiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69		 WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

