Xiaomi 17 Pro Max vs. Xiaomi 17 Ultra: características, diferencias y similitudes entre estos celulares premium de 2026
Son dos de los teléfonos más POTENTES que Xiaomi ha lanzado para este nuevo año. ¿Cuál debería comprar por su calidad y precio? Aquí los detalles.
Hace solo algunos meses, Apple presentó al mundo su teléfono más TOP, el iPhone 17 Pro Max y si bien fue recibido por todo lo alto, al poco tiempo este equipo fue humillado de la peor forma por el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono premium con doble pantalla, un procesador Snapdragon 8 Gen 5 y cámaras LEICA de alta definición.
Sin embargo, la marca china no pierde tiempo y hace solo algunas semanas se filtró toda la información de su teléfono más avanzado hasta enero del 2026, estamos hablando del Xiaomi 17 Ultra, un equipo con cámaras LEICA mejoradas, además de una batería extra duradera y otras especificaciones elevadas.
Son dos de los teléfonos más TOP, pero uno es mejor para ti. Foto: composición/Daniel Robles
PUEDES VER: No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo
Pero, ¿cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar para este año 2026? Si bien ambos son los mejores teléfonos que hasta ahora ha presentado Xiaomi, uno de ellos podría ser la mejor alternativa. Es por ello que vamos a tratar de ayudarte a definir tu compra con las especificaciones técnicas.
Xiaomi 17 Pro Max vs. Xiaomi 17 Ultra: versus de características
Para definir cuál de estos dos teléfonos premium de Xiaomi hemos elaborado un cuadro con todas las especificaciones de ambos equipos. ¿Cuáles? Pantalla, procesador, memoria RAM, memoria interna, cámaras, batería, tipo de carga, entre otros detalles como precio.
Revisa detenidamente las características del Xiaomi 17 Pro Max y Xiaomi 17 Ultra, para que no te pierdas de ningún detalle y puedas realizar una buena compra.
|Características
|Xiaomi 17 Pro Max
|Xiaomi 17 ULTRA
|Dimensiones
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|162,9 x 77,6 x 8,29 mm
|Peso
|226 gramos
|223,4 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits
| 6,83" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 5000 nits
|Resolución y densidad
|WQHD+ 3.200 x 1.440 píxeles
|WQHD+ 3.200 x 1.440 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 HyperOS 3.0
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|1TB UFS 4.0
|
512 y 1TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
| Lente principal OV50X de 50 MP (1/0,98")
Lente Ultra Granangular 50MP JN5 (1/2.76")
Lente Periscopio HPE de 200 MP (1/1,3")
Selfie 50MP OV50M (1/2.88")
|Batería
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
| 6800 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|3500 soles o 6999 yuanes
|4500 soles o 1330 dólares
|Otros detalles
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
| WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
- 1
iPhone 15 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el primer teléfono de TITANIO de Apple que llega con cámaras 4K y chip avanzado
- 2
Xiaomi 17 Pro Max: qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y doble pantalla
- 3
No solo graba en 4K, este Samsung tiene chip Snapdragon, 256GB, 5000 mAh con carga de 45W y cuesta un sencillo
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90