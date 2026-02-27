ALERTA ROJA en Walmart de Signal Mountain Road: persecución policial termina en APARATOSO CHOQUE

En Red Bank, la policía intentó detener un vehículo sospechoso, lo que desencadenó una persecución intensa por las calles de la ciudad. Durante el incidente, dos patrullas chocaron, generando preocupación entre vecinos y clientes locales que presenciaron la escena en Walmart de Signal Mountain Road.

Vehículos policiales chocan durante persecución que termina en el Walmart de Signal Mountain Road

Según informó News Channel 9, la policía de Red Bank intentó detener un automóvil el jueves por la mañana en Dayton Boulevard. Sin embargo, el conductor se negó a detenerse, lo que desató una persecución que se extendió por varias calles hasta llegar al estacionamiento de Walmart en Signal Mountain Road.

"Cuando los oficiales intentaron detener al conductor, este se dio a la fuga y colisionó contra un vehículo policial de Red Bank y otro de la Patrulla de Carreteras de Tennessee", informó News Channel 9 como fuente principal de la noticia.

Conductor detenido enfrenta múltiples cargos

El sospechoso fue finalmente detenido cuando su vehículo se detuvo tras la persecución. La policía identificó al conductor como Willy DeWayne Cunningham, quien ahora enfrenta cargos graves que incluyen agresión vehicular agravada, conducción temeraria, evasión de arresto y conducir bajo la influencia del alcohol, según reportó News Channel 9.

La policía confirmó que el conductor es Willy DeWayne Cunningham.

El incidente generó alarma entre los clientes del Walmart en Signal Mountain Road, quienes presenciaron parte de la persecución y el choque que dañó dos patrullas. Las autoridades continúan investigando el caso y revisando las cámaras de seguridad de la zona.