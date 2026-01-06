Xiaomi 15T Pro: ¿vale la pena pagar 2500 soles por este teléfono con pantalla 6.83'', procesador TOP, cámaras 8K y carga 90W?

Xiaomi se ha convertido en una de las marcas más importantes del mercado de los smartphones. Si bien este 2026 se lanzará el Xiaomi 17 Ultra y el Xiaomi 17 Pro Max de forma global, lo cierto es que la firma china tiene en su catálogo un teléfono TOP que ha bajado su precio y es la mejor opción para este nuevo año.

¿De qué modelo hablamos? Nada más y nada menos que del Xiaomi 15T Pro, un smartphone con un procesador avanzado, el Dimensity 9400+, además de cámaras LEICA, pantalla ultra fluida y una batería poderosa.

¿Qué otras especificaciones tiene el Xiaomi 15T Pro de 2025? En primer lugar debes saber que este teléfono pertenece a la gama alta y es por ello que sus especificaciones son TOP.

Por ejemplo, su pantalla tiene tecnología AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 x 1280 pixeles, además de 144Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass 7i.

Sin embargo, esto no es todo, ya que si bien el Xiaomi 15T Pro NO es GAMER, tiene una gran capacidad gracias a su núcleo Mediatek Dimensity 9400+ con 12GB de RAM, 512GB de memoria y batería de 5500 mAh con carga de 90W por cable y 50w de forma inalámbrica.

Colores del Xiaomi 15T Pro de 2025. Foto: Xiaomi

Pero, uno de los mejores atributos del Xiaomi 15T Pro será su juego de cámaras LEICA: en este caso tenemos tres sensores de alta calidad: principal de 50MP, gran angular de 50MP, lente Telefoto de 50MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y 8K a 30fps.

¿Qué precio tiene el Xiaomi 15T Pro? Si bien en la web de Xiaomi figura un precio de 2800 soles, en algunas tiendas puedes encontrarlo por 2500 soles o incluso 2200. ¿Qué te parece? Sin duda uno de los principales equipos para este 2026.