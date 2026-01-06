0

Xiaomi 15T Pro: ¿vale la pena pagar 2500 soles por este teléfono con pantalla 6.83'', procesador TOP, cámaras 8K y carga 90W?

El Xiaomi 15T Pro tiene una configuración impresionante. No solo tiene cámara LEICA, su procesador es el Dimensity 9400+. Es considerado el mejor gama alta del 2025.

Daniel Robles
Conoce las características y precio actualizado del Xiaomi 15T Pro, el gama alta más TOP que puedes comprar por un superprecio en 2026.
Xiaomi se ha convertido en una de las marcas más importantes del mercado de los smartphones. Si bien este 2026 se lanzará el Xiaomi 17 Ultra y el Xiaomi 17 Pro Max de forma global, lo cierto es que la firma china tiene en su catálogo un teléfono TOP que ha bajado su precio y es la mejor opción para este nuevo año.

¿De qué modelo hablamos? Nada más y nada menos que del Xiaomi 15T Pro, un smartphone con un procesador avanzado, el Dimensity 9400+, además de cámaras LEICA, pantalla ultra fluida y una batería poderosa.

¿Qué otras especificaciones tiene el Xiaomi 15T Pro de 2025? En primer lugar debes saber que este teléfono pertenece a la gama alta y es por ello que sus especificaciones son TOP.

Por ejemplo, su pantalla tiene tecnología AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 x 1280 pixeles, además de 144Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass 7i.

Sin embargo, esto no es todo, ya que si bien el Xiaomi 15T Pro NO es GAMER, tiene una gran capacidad gracias a su núcleo Mediatek Dimensity 9400+ con 12GB de RAM, 512GB de memoria y batería de 5500 mAh con carga de 90W por cable y 50w de forma inalámbrica.

Xiaomi 15T Pro

Colores del Xiaomi 15T Pro de 2025. Foto: Xiaomi

Pero, uno de los mejores atributos del Xiaomi 15T Pro será su juego de cámaras LEICA: en este caso tenemos tres sensores de alta calidad: principal de 50MP, gran angular de 50MP, lente Telefoto de 50MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps y 8K a 30fps.

¿Qué precio tiene el Xiaomi 15T Pro? Si bien en la web de Xiaomi figura un precio de 2800 soles, en algunas tiendas puedes encontrarlo por 2500 soles o incluso 2200. ¿Qué te parece? Sin duda uno de los principales equipos para este 2026.

AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

