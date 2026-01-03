Galaxy S26 Ultra vs. Xiaomi 17 Ultra: diferencias y similitudes entre estos dos teléfonos que tendrán las mejores CÁMARAS del 2026

Este domingo 4 de enero, Samsung presentará de forma oficial su nuevo teléfono premium, el Galaxy S26 Ultra, el cual se dice que será uno de los celulares más potentes del 2026. ¿Por qué? Puesto que llega con un procesador Snapdragon 8 Elige Gen 5, un juego de cámaras con calidad 8K y mejores funciones con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, todo parece indicar que Xiaomi quiere 'malograrle' la fiesta a Samsung y acaba de revelar todos los detalles del Xiaomi 17 Ultra, un teléfono premium con lentes LEICA de 200MP, el procesador Android más avanzado y una batería de larga duración con un diseño TOP.

¿Cuál de estos dos teléfonos será la compra ideal para este 2026? ¿El Xiaomi 17 Ultra o el Galaxy S26 Ultra? Para conocer un poco más de estos teléfonos, debemos analizar la ficha técnica y con ello definir cuál es el celular más potente para este 2026, tanto en cámaras, procesador y herramientas con IA.

Galaxy S26 Ultra vs. Xiaomi 17 Ultra: versus

Pantalla, procesador, almacenamiento, memoria RAM, batería, sistema operativo y precio. Estas especificaciones serán CLAVE para definir cuál de estos teléfonos es la mejor opción, nos referimos al Galaxy S26 Ultra de Samsung o el Mi 17 Ultra de la asiática Xiaomi.

A continuación te dejamos todos los detalles de estos modernos teléfonos, de ti dependerá definir cuál te conviene o cuál sería la mejor alternativa para este nuevo año que recién empieza.