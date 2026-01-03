- Hoy:
Galaxy S26 Ultra vs. Xiaomi 17 Ultra: diferencias y similitudes entre estos dos teléfonos que tendrán las mejores CÁMARAS del 2026
Estos dos teléfonos son los celulares con las mejores cámaras que puedes comprar en 2026. Descubre sus características y en qué se diferencian, además del precio.
Este domingo 4 de enero, Samsung presentará de forma oficial su nuevo teléfono premium, el Galaxy S26 Ultra, el cual se dice que será uno de los celulares más potentes del 2026. ¿Por qué? Puesto que llega con un procesador Snapdragon 8 Elige Gen 5, un juego de cámaras con calidad 8K y mejores funciones con Inteligencia Artificial.
Sin embargo, todo parece indicar que Xiaomi quiere 'malograrle' la fiesta a Samsung y acaba de revelar todos los detalles del Xiaomi 17 Ultra, un teléfono premium con lentes LEICA de 200MP, el procesador Android más avanzado y una batería de larga duración con un diseño TOP.
¿Cuál de estos dos teléfonos será la compra ideal para este 2026? ¿El Xiaomi 17 Ultra o el Galaxy S26 Ultra? Para conocer un poco más de estos teléfonos, debemos analizar la ficha técnica y con ello definir cuál es el celular más potente para este 2026, tanto en cámaras, procesador y herramientas con IA.
Galaxy S26 Ultra vs. Xiaomi 17 Ultra: versus
Pantalla, procesador, almacenamiento, memoria RAM, batería, sistema operativo y precio. Estas especificaciones serán CLAVE para definir cuál de estos teléfonos es la mejor opción, nos referimos al Galaxy S26 Ultra de Samsung o el Mi 17 Ultra de la asiática Xiaomi.
A continuación te dejamos todos los detalles de estos modernos teléfonos, de ti dependerá definir cuál te conviene o cuál sería la mejor alternativa para este nuevo año que recién empieza.
|Características
|Galaxy S26 ULTRA
|Xiaomi 17 ULTRA
|Pantalla y dimensiones
|6,9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X
LTPO 1-120 Hz, 3000 nits brillo
HDR10+
Gorilla Glass
|6,83" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 5000 nits
|Procesador
|Snapdragon 8 ELITE Gen 5 by Galaxy
|Snapdragon 8 Gen 5
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 - One UI 8
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256 GB, 512 GB, 1 TB o 2TB UFS 4.0
|512 y 1TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 200 MP, f/1.7, OIS
Telefoto: 50 MP, f/2.9 OIS, zoom x5, zoom x10
Telefoto: 12 MP, f/2.4, OIS, zoom x3
Gran Angular: 50 MP, f/1.9
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Lente principal OV50X de 50 MP (1/0,98")
Lente Ultra Granangular 50MP JN5 (1/2.76")
Lente Periscopio HPE de 200 MP (1/1,3")
Selfie 50MP OV50M (1/2.88")
|Batería
|5.200 mAh
60W carga rápida
Carga inalámbrica 25W
|6800 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|Precio
|3399 soles - 1000 dólares
|4500 soles o 1330 dólares
|Otros detalles
|5G (2xNano + eSIM)
WiFi 7
Bluetooth 5.4
NFC
USB tipo C
IP69
S-Pen integrado
Samsung Dex
Awesome Intelligence
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
