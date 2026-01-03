Xiaomi 17 Ultra: qué precio tendrá en 2026 el teléfono con Snapdragon 8 Gen 5, triple cámara LEICA 8K y diseño premium

Acaba de empezar el 2026 y Xiaomi ha sorprendido al mundo con la llegada de su teléfono más potente, el Xiaomi 17 Ultra, el cual no solo llega con un potente procesador, sino que integra un juego de cámaras LEICA con alta definición y una configuración impresionante.

¿Es acaso el Xiaomi 17 Ultra el mejor teléfono para este 2026? Pues bien, en esta nota de Libero.pe vamos a analizarlo por completo y sabrás así si realmente es el equipo más avanzado con sistema Android.

Sin duda alguna, uno de los atributos más importantes del Xiaomi 17 Ultra es el juego de cámaras LEICA que integra. ¿Qué tan potente es? Su sensor principal es de 50MP con OIS, lente gran angular de 50P, teleobjetivo de 200MP con OIS, sensor ToF 3D y selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 8K a 30fps y 4K a 120fps.

Si te gustan las películas y series, debes saber que el Xiaomi 17 Ultra llega con un panel AMOLED de 6.9 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, un brillo de 3500 nits. Este display es ideal para el contenido multimedia de alta calidad.

Este es el Xiaomi 17 Ultra. Foto: Xiaomi

Esto no es todo, ya que este Xiaomi llega con el procesador Android más TOP, el Snapdragon Elite Gen 5, GPU Adreno 840, 16GB de RAM, 512GB o 1TB de memoria interna, además de 6800 mAh de batería con carga rápida de 90W por cable y 80W de forma inalámbrica.

¿Qué precio tendrá el Xiaomi 17 Ultra en 2026? Según el tipo de cambio vigente, este teléfono cuesta 7000 yuanes, unos 850 euros o 3400 soles. Sin embargo, este precio puede variar hasta 5000 soles por costos de envío, flete y otros conceptos.