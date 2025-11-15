0
Motorola Edge 60 vs Xiaomi 15T: ¿cuál de estos dos teléfonos de gama media es mejor y vale menos?

Este Motorola y este Xiaomi tienen grandes características, pero solo uno es mejor en todo sentido. Conoce cuál te conviene más en 2025.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Motorola Edge 60 y Xiaomi 15T.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Motorola Edge 60 y Xiaomi 15T. | Foto: composición/Daniel Robles
Los teléfonos de Motorola se renuevan constantemente y para este 2025, la marca con capitál asiático ha presentado uno de sus mejores equipos de gama media, el Moto Edge 60 5G, un smartphone con 512GB de memoria, procesador de gran calidad de la casa de MediaTek, un juego de cámaras de alta definicion y una poderosa batería de 5500 mAh.

Por su parte, la marca china Xiaomi también ha hecho lo propio con su nuevo Xiaomi 15T 5G, un smartphone con un rendimiento TOP gracias a su potente Dimensity 8400, 12GB de RAM, 512GB de memoria, cámaras LEICA y funciones mejoradas con Inteligencia Artificial.

El Motorola Edge 40 Pro es uno de los teléfonos de gama alta más potentes y baratos del 2025.

¿Cuál de estos teléfonos de gama media te conviene más? En esta nota de Libero.pe vamos a revelar todas las especificaciones de ambos equipos, para que puedas definir tu compra. Recuerda que si bien, Motorola Edge 60 y Xiaomi 15T son de la misma categoría y ambos tienen un sistema Android, poseen características muy diferentes.

Motorola Edge 60 vs Xiaomi 15T: versus de especificaciones

Para conocer cuál de estos dos teléfonos, el Motorola Edge 60 o Xiaomi 15T, es mejor, hemos elaborado un cuadro para ti, en el que verás todas las especificaciones de ambos dispositivos.

Pantalla, procesador, batería, cámaras, peso, memoria y precio, son algunas de las especificaciones que verás entre ambos equipos. De esta forma tú mismo o misma sabrás diferenciar cuál realmente vale la pena.

CaracterísticasXiaomi 15TMotorola Edge 60
Dimensiones 163,2 x 78 x 7,5 mm 161.2 x 73.1 x 7.9 mm / 8.2 mm
Peso194 g181 gramos
Pantalla y dimensiones AMOLED de 6,83 pulgadas
447 ppp
DCI-P3
Tasa de refresco: 120 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
PWM Dimming: 3.840 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly 		pOLED touchscreen capacitivo, 1B colores
6.7 pulgadas, 20:9
Refresco 120Hz
HDR10+
Gorilla Glass 7i
Certificación MIL-STD-810H
Resolución y densidad Resolución 1,5K (2.772 x 1.280 píxeles) 1220 x 2712 pixeles
Procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra
GPU Mali-G720
NPU 880 		Mediatek Dimensity 7300
Memoria RAM 12 GB LPDDR5x 12GB RAM
Sistema operativoAndroid 16 con HyperOS 3HyperOS 3.0
Almacenamiento interno 256, 512 GB UFS 4.1 256/512GB microSD, hasta 1TB
Cámaras Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH
Angular Light Fusion 800, 50 MP, f/1.7, OIS
Telefoto 50 MP, f/1,9
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+ 		50 MP (f/1.8, PDAF multidireccional, OIS, wide)
50 MP (f/2.0, PDAF, ultrawide)
10 MP (f/2.0, PDAF, OIS, telefoto)
Selfie:  50 MP, f/2.0, wide, 4K@30fps
Batería 5.500 mAh
Carga rápida 67W 		5500 mAh
Carga rápida 68W
Precio2199 soles - 650 dólares1469 soles o 440 dólares
Otros detalles
WiFI 6E
DualSIM (nano, eSIM)
NFC
Bluetooth 6.0
5G NSA/SA
GPS
USB tipo C
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68 		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
USB Type-C 2.0, OTG
Bluetooth 5.2
GPS
NFC
Certificación IP68/IP69
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

