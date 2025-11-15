- Hoy:
Motorola Edge 60 vs Xiaomi 15T: ¿cuál de estos dos teléfonos de gama media es mejor y vale menos?
Este Motorola y este Xiaomi tienen grandes características, pero solo uno es mejor en todo sentido. Conoce cuál te conviene más en 2025.
Los teléfonos de Motorola se renuevan constantemente y para este 2025, la marca con capitál asiático ha presentado uno de sus mejores equipos de gama media, el Moto Edge 60 5G, un smartphone con 512GB de memoria, procesador de gran calidad de la casa de MediaTek, un juego de cámaras de alta definicion y una poderosa batería de 5500 mAh.
Por su parte, la marca china Xiaomi también ha hecho lo propio con su nuevo Xiaomi 15T 5G, un smartphone con un rendimiento TOP gracias a su potente Dimensity 8400, 12GB de RAM, 512GB de memoria, cámaras LEICA y funciones mejoradas con Inteligencia Artificial.
¿Cuál de estos teléfonos de gama media te conviene más? En esta nota de Libero.pe vamos a revelar todas las especificaciones de ambos equipos, para que puedas definir tu compra. Recuerda que si bien, Motorola Edge 60 y Xiaomi 15T son de la misma categoría y ambos tienen un sistema Android, poseen características muy diferentes.
Motorola Edge 60 vs Xiaomi 15T: versus de especificaciones
Para conocer cuál de estos dos teléfonos, el Motorola Edge 60 o Xiaomi 15T, es mejor, hemos elaborado un cuadro para ti, en el que verás todas las especificaciones de ambos dispositivos.
Pantalla, procesador, batería, cámaras, peso, memoria y precio, son algunas de las especificaciones que verás entre ambos equipos. De esta forma tú mismo o misma sabrás diferenciar cuál realmente vale la pena.
|Características
|Xiaomi 15T
|Motorola Edge 60
|Dimensiones
|163,2 x 78 x 7,5 mm
|161.2 x 73.1 x 7.9 mm / 8.2 mm
|Peso
|194 g
|181 gramos
|Pantalla y dimensiones
| AMOLED de 6,83 pulgadas
447 ppp
DCI-P3
Tasa de refresco: 120 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
PWM Dimming: 3.840 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly
|pOLED touchscreen capacitivo, 1B colores
6.7 pulgadas, 20:9
Refresco 120Hz
HDR10+
Gorilla Glass 7i
Certificación MIL-STD-810H
|Resolución y densidad
|Resolución 1,5K (2.772 x 1.280 píxeles)
|1220 x 2712 pixeles
|Procesador
| MediaTek Dimensity 8400 Ultra
GPU Mali-G720
NPU 880
|Mediatek Dimensity 7300
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5x
|12GB RAM
|Sistema operativo
|Android 16 con HyperOS 3
|HyperOS 3.0
|Almacenamiento interno
|256, 512 GB UFS 4.1
|256/512GB microSD, hasta 1TB
|Cámaras
| Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH
Angular Light Fusion 800, 50 MP, f/1.7, OIS
Telefoto 50 MP, f/1,9
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+
|50 MP (f/1.8, PDAF multidireccional, OIS, wide)
50 MP (f/2.0, PDAF, ultrawide)
10 MP (f/2.0, PDAF, OIS, telefoto)
Selfie: 50 MP, f/2.0, wide, 4K@30fps
|Batería
| 5.500 mAh
Carga rápida 67W
| 5500 mAh
Carga rápida 68W
|Precio
|2199 soles - 650 dólares
|1469 soles o 440 dólares
|Otros detalles
|
WiFI 6E
DualSIM (nano, eSIM)
NFC
Bluetooth 6.0
5G NSA/SA
GPS
USB tipo C
Hi-Res y Hi-Res Wireless
IP68
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
USB Type-C 2.0, OTG
Bluetooth 5.2
GPS
NFC
Certificación IP68/IP69
