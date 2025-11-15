- Hoy:
Yape te da DESCUENTO de 270 soles para comprar este Xiaomi que tiene batería que dura 3 días y chip GAMER
El Redmi 15 de Xiaomi es uno de los teléfonos baratos con mejor rendimiento y batería de 7000 mAh. Yape lo está 'regalando' por tiempo limitado.
Gracias al Yape, millones de peruanos, aproximadamente unos 10 millones, pueden transferir y recibir dinero de forma inmediata. El uso de esta App se ha masificado tanto que ahora no solo se pueden hacer pagos a diferentes servicios, sino también comprar productos como tablets, laptops y smartphones.
¿Estás a punto de comprar un smartphone? Si es así, eres afortunado o afortunada, puesto que solo por tiempo limitado, podrás conseguir el Xiaomi Redmi 15 de 256GB y poderosa batería de 7000 mAh con descuento de 270 soles, es decir, un 30% menos de lo que vale en la misma tienda oficial. ¿No lo crees? Aquí los detalles.
PUEDES VER: Yape te regala DESCUENTO de 390 soles para que te compres el último teléfono Xiaomi con batería de 6000 mAh
Para conseguir el Xiaomi Redmi 15 con descuento exclusivo, solo deberás ingresar al Yape y entrar a la Tienda virtual de la aplicación. Luego de ello busca el modelo de smartphone y verás que tiene un descuento de 270 soles, cuando su precio real es de 899 soles.
Solo deberás pagar 629 soles por el Xiaomi Redmi 15 y lo mejor de todo es que el dinero se debitará de tu cuenta de BCP o Yape con DNI y además el equipo llegará a la puerta de tu casa, totalmente garantizado por la entidad bancaria.
Este es el precio del Xiaomi Redmi 15 en Yape. Foto: captura.
¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi 15? Este teléfono llega con 8GB de RAM y 256Gb en su versión más potente, además de un procesador Snapdragon 685, además de pantalla 6.9 pulgadas FHD+, cámara de 50MP con IA y una poderosa batería de 7000 mAh con carga de 33W.
