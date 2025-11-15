Yape te da DESCUENTO de 270 soles para comprar este Xiaomi que tiene batería que dura 3 días y chip GAMER

Gracias al Yape, millones de peruanos, aproximadamente unos 10 millones, pueden transferir y recibir dinero de forma inmediata. El uso de esta App se ha masificado tanto que ahora no solo se pueden hacer pagos a diferentes servicios, sino también comprar productos como tablets, laptops y smartphones.

¿Estás a punto de comprar un smartphone? Si es así, eres afortunado o afortunada, puesto que solo por tiempo limitado, podrás conseguir el Xiaomi Redmi 15 de 256GB y poderosa batería de 7000 mAh con descuento de 270 soles, es decir, un 30% menos de lo que vale en la misma tienda oficial. ¿No lo crees? Aquí los detalles.

Para conseguir el Xiaomi Redmi 15 con descuento exclusivo, solo deberás ingresar al Yape y entrar a la Tienda virtual de la aplicación. Luego de ello busca el modelo de smartphone y verás que tiene un descuento de 270 soles, cuando su precio real es de 899 soles.

Solo deberás pagar 629 soles por el Xiaomi Redmi 15 y lo mejor de todo es que el dinero se debitará de tu cuenta de BCP o Yape con DNI y además el equipo llegará a la puerta de tu casa, totalmente garantizado por la entidad bancaria.

Este es el precio del Xiaomi Redmi 15 en Yape. Foto: captura.

¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi 15? Este teléfono llega con 8GB de RAM y 256Gb en su versión más potente, además de un procesador Snapdragon 685, además de pantalla 6.9 pulgadas FHD+, cámara de 50MP con IA y una poderosa batería de 7000 mAh con carga de 33W.