Este potente HONOR es un CLON del iPhone 15 Pro y está con descuento de 20% en Yape

Gracias a la gran acogida que ha tenido el Yape, la aplicación del BCP, ahora también se pueden comprar diferentes productos dentro de la App, siempre y cuando se tenga saldo disponible en tu cuenta personal.

Lo mejor de todo es que el Yape te ofrece grandes descuentos para que puedas acceder a diferentes productos por tiempo limitado. Si estás buscando renovar tu teléfono y no tienes mucho presupuesto, entonces estás de suerte, puesto que ahora podrás comprar uno de los mejores smartphones Android con un descuento especial.

Honor es una de las principales marcas del mercado de smartphones y el HONOR X8c se ha convertido en uno de los gama media más potentes. No solo se parece al iPhone 15 Pro, tiene características que lo superan y que lo convierten en la mejor alterantiva tanto por calidad y precio. ¿Quieres comprarlo con descuento de 20%? Aquí los detalles.

El HONOR X8c es un teléfono de gama media y si bien si precio real es de 1099 soles, gracias a Yape podrás comseguirlo por 849 soles, es decir que podrás obtener un descuento de 250 soles. ¿Cómo conseguirlo? Aquí los detalles.

Gracias a Yape podrás comprar el HONOR X8c con descuento. Foto: captura.

Lo primero que debes hacer es ingresar a la aplicación Yape, para luego buscar la opción Tienda y finalmente encontrar la promoción del HONOR X8c. Solo deberás agregarlo al carrito, para luego pagarlo con el dinero disponible en tu cuenta BCP o Yape.

Además, debes saber que Yape te asegura que el producto llegará hasta la puerta de tu casa y que el dinero se debitará automáticamente de tus fondos. De esta forma podrás comprar con total confianza tus equipos móviles.