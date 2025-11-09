- Hoy:
Es uno de los teléfonos GAMER más TOP del 2025 y lo puedes comprar con S/ 1100 de descuento en Yape
Procesador TOP, pantalla 2K, 512GB y batería de 6000 mAh. Este Xiaomi es un teléfono GAMER premium y está en oferta mediante Yape.
Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas, ya que no solo te permite recibir y transferir dinero, sino también hacer compras con grandes descuentos, sin tener que salir del aplicativo.
Si estás pensando en renovar tu teléfono, estás de suerte puesto que Yape acaba de lanzar una super oferta para comprar uno de los mejores teléfonos GAMER de este 2025, el POCO F7 Pro, un equipo premium que tiene un alto rendimiento.
PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K
Con un descuento de 1100 soles, ahora podrás comprar el POCO F7 Pro vía Yape. Lo mejor de todo es que la aplicación del BCP te garantiza que el producto llegará hasta tu casa y el dinero se debitará de tu aplicativo. Todo de la forma más simple posible. ¿Cómo comprar en Yape? Aquí te enseñamos.
Para comprar el POCO F7 Pro con un descuento del 30% solo deberás ingresar al aplicativo, buscar la Tienda virtual y buscar promociones de teléfonos. El teléfono gamer de Xiaomi tiene un precio final de 1899 soles.
Este es el POCO F7 Pro vía Yape. Foto: captura
¿Qué características tiene el POCO F7 Pro?
El POCO F7 Pro tiene un panel Flow AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 3200 × 1440 píxeles y tasa de refresco de hasta 120 Hz. En su interior lleva el procesador Snapdragon 8 Gen 3 fabricado en 4 nm, acompañado de 12 GB de RAM (LPDDR5X) y almacenamiento UFS 4.1 de hasta 512 GB. El sistema de cámaras traseras ofrece un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) y una lente ultra-gran angular de 8 MP. La batería tiene una capacidad de 6000 mAh y admite carga rápida de 90 W.
