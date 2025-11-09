¿Por qué pagar 2000 dólares por un iPhone 17 Pro si este Xiaomi de 'jean' es más potente y cuesta menos?

Desde hace algunos meses, Xiaomi se ha convertido en una de las marcas de tecnología más populares, puesto que sus últimos lanzamientos han 'humillado' por completo a los iPhone 17 Pro Max de Apple.

Sin embargo, la marca asiática sigue mostrando nuevos teléfonos y acaba de lanzar de forma oficial el primer teléfono hecho de mezclilla o 'jean', este es el Redmi K90 Pro Max.

Pese a lo que otros creen, el Redmi K90 Pro Max no solo se limita a tener un diseño premium, sino que tiene en su configuración componentes tan potentes que superan sin problema al iPhone 17 Pro Max que se acaba de estrenar. ¿Quieres conocerlo en profundidad? Esto es todo lo que debes saber antes de comprarlo.

El Redmi K90 Pro Max tiene una de las mejores pantallas de un teléfono Android. En este caso tenemos un panel OLED de 6.9 pulgadas con resolución 2608 x 1200 pixeles, con 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3500 nits.

Para lo potencia, este smartphone llega con procesador Snapdragon 8 Gen 5, además de 16GB de RAM, 1TB de memoria y una poderosa batería de 7560 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Redmi K90 Pro Max. Foto: Xiaomi

Y si hablamos de las cámaras, este Redmi K90 Pro Max también sobresale puesto que tiene tres sensores de 50MP: lente principal 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 50MP y selfie de 32MP. Videos en 4K y fotografías de alta resolución 100% garantizadas.

¿Qué precio tiene el Redmi K90 Pro Max? Se estima que este teléfono de Xiaomi puede costar entre 600 a 800 euros, lo que al tipo de cambio serían unos 2300 a 3200 soles en Perú. ¿Qué te parece?