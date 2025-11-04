¿Por qué pagar $1000 por un iPhone 17 si este Xiaomi con cámara 108MP, 5500 mAh y pantalla 120Hz cuesta $180?

El iPhone 17 de Apple, presentado en septiembre de este 2025, se ha convertido en uno de los teléfonos de gama alta más potentes de este 2025. Sin embargo, su precio, más de 1000 dólares en algunos mercados, lo vuelve casi inalcanzable para algunos usuarios.

Si estás en este grupo, no tienes porqué sentirte mal, ya que en el mercado existen otras opciones con un menor precio y características elevadas. Este es el caso del Redmi Note 14 5G de Xiaomi, un equipo con cámaras de alta calidad, batería poderosa y una configuración bastante aceptable para su precio.

PUEDES VER: 5 razones para comprar el nuevo Xiaomi 15T Pro en lugar del iPhone 17 Pro

En primer lugar, su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.67 pulgadas con 120Hz y una protección Gorilla Glass 5. En este caso tenemos uno de los mejores paneles y su brillo es de 1800 nits, un comportamiento eficiente.

Si hablamos de potencia, este Redmi Note 14 5G llega con el Helo G99 Ultra, 8GB de RAM y 256GB de memoria, expandible hasta 1TB de memoria y una batería de 5500 mAh con carga de 33W.

El Redmi Note 14 5G de Xiaomi es uno de los mejores Android. Foto: captura.

Además, sus sensores de cámaras son de 108MP, lente de profundidad de 2MP, macro de 2MP y selfie de 20MP. No solo podrás grabar videos en 1080 pixeles a 60fps, además de un excelente comportamiento para fotos tanto de día como de noche.

El precio del Xiaomi Redmi Note 14 5G actualmente es de 599 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 180 dólares.