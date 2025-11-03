3 días de BATERÍA, pantalla FHD de 6.9'' y procesador GAMER: este Xiaomi lo tiene TODO y cuesta $ 190

Xiaomi no deja de sorprender a los fanáticos de la tecnología con sus más recientes lanzamientos. Si bien miles de usuarios están sorprendidos con la llegada del Xiaomi 17 Pro Max, se proyecta que en Perú este equipo puede costar más e 1500 dólares, por lo que los 'Xiaomi lovers' están buscando equipos igual de potentes pero más baratos.

Este es el caso del Xiaomi Redmi 15, un teléfono que si bien pertenece a la gama de entrada, no tiene nada de 'básico'. Si bien tiene ciertas limitaciones, también está provisto de una performance envidiable.

PUEDES VER: 5 razones para comprar el nuevo Xiaomi 15T Pro en lugar del iPhone 17 Pro

Si bien el Xiaomi Redmi 15 NO es un teléfono GAMER, tiene ciertas características que lo hacen bastante atractivo para los usuarios que disfrutan de los videojuegos. En primer lugar, su enorme pantalla inmersiva de 6.9 pulgadas con 144Hz y resolución FullHD+. Si bien es un panel LCD, te dará una excelente calidad, pese al precio bajo que tiene.

En relación con la potencia, el nuevo equipo de Xiaomi te rendirá bastante bien, ya que llega con precesador Snapdragon 685, 8GB de RAM virtual y 8GB de RAM físico, además de 2456GB de memoria, expandible con microSD hasta 1TB. Además, la batería de 7000 mAh con carga de 33W te dará una independencia de hasta 3 días, dependiendo de lo que hagas o veas.

colores del Xiaomi Redmi 15. Foto: Xiaomi

Lamentablemente el Xiaomi Redmi 15 no es un teléfono para tomar fotografías o grabar videos en alta calidad. En este caso tenemos un sensor de 50MP, lente auxiliar retrato y selfie de 8MP.

El precio oficial del Xiaomi Redmi 15 es de 649 soles, lo que al tipo de cambio vigente en noviembre son unos 190 dólares. Sin duda este precio es bastante reducido para todo lo que ofrece. Este modelo será uno de los más vendidos en lo que queda del 2026.