POCO X8 Pro: todo lo que se sabe del teléfono GAMER más POTENTE y BARATO que Xiaomi lanzará en 2026
Xiaomi se alista para la llegada de uno de sus teléfonos más buscados, el POCO X8 Pro, el cual te permitirá ejecutar cualquier videojuego con el mejor rendimiento y al mejor precio posible.
Gran expectativa se ha generado entre los fanáticos de la tecnología móvil, luego de que se revelen cuáles son los nuevos teléfonos que Xiaomi proyecta lanzar para los siguientes meses en sus líneas Redmi y POCO.
Y es que si bien Xiaomi acaba de presentar el Xiaomi 17 Pro Max y el Xiaomi 15T Pro, ya se tiene toda la información disponible sobre dos nuevos teléfonos que sobresaldrán en cada uno de sus rubros. Por su parte, el Redmi K90 Pro Max es un equipo de gama alta y el POCO X8 Pro, un teléfono GAMER de gran calidad y bajo precio.
Si eres fanático de los videojuegos y quieres comprar un teléfono equilibrado para emular las aplicaciones más exigentes, entonces deberías conocer las especificaciones técnicas del nuevo POCO X8 Pro, un smartphone con gran rendimiento y un precio bastante accesible. ¿Quieres saber más detalles? Aquí todo al respecto.
Así sería el diseño del POCO X8 Pro. Foto: Daniel Robles
Uno de los atributos más importantes del nuevo POCO X8 Pro de Xiaomi será su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y una compatibilidad con Dolby Visión para disfrutar de mejor forma de los videojuegos.
La potencia es uno de los puntos más resaltantes de este teléfono y es por ello que el POCO X8 Pro llega con procesador MTK Dimensity 9200 Processador IA, 256/512 GB de memoria, 12GB de RAM y una batería de 6700 mAh con carga de 90W.
Si bien el POCO de Xiaomi no es especialista en fotografías, este equipo llegará con triple cámara de 50MP, lente gran angular de 20MP, macro de 5MP y selfie de 20MP. Podrás grabar videos en 4K a 30 y 60fps, además de fotografías de alta calidad.
Se cree que este Xiaomi POCO X8 Pro costará entre 450 a 500 dólares y será lanzado a inicios del 2026. Todavía no se tiene toda la información, pero se cree que será el teléfono gamer más barato y potente del mundo. ¿Qué te parece?
