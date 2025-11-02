- Hoy:
Xiaomi con procesador Ultra y 12GB de RAM: fotos casi perfectas y con oferta de locura en Yape
Si quieres un gama media potente en muchos apartados, pero a buen costo, Xiaomi tiene una propuesta para ti de la cual no podrás escapar hasta comprarlo.
Sin duda alguna, este 2025 Xiaomi ha vuelto a revalidar su dominio sobre la gama media al lanzar los dispositivos de la familia Redmi y, si bien el Redmi Note 14 Pro Plus es la joya de la corona, cada vez más personas buscan a sus hermanos menores, como es el caso del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G, un celular con un precio mucho más reducido, pero con una performance increíble, claro, todo ello dentro de su rango de precio.
¿Qué hace tan atractivo al Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G?
Comencemos desde el principio. El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G nos presenta pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, incluyendo resolución de 2,400 x 1,080 píxeles, con frecuencia de actualización asombrosa con 120 hercios, con un brillo elevado de 1,800 nits, a la vez de protección contra golpes y caídas con Corning Gorilla Glass Victus 2, así como aguanta chorros de agua con su certificación IP64.
Vamos con todo con su apartado fotográfico, dado que es uno de los puntos más atractivos de este dispositivo por contar con un lenta principal de 200 megapíxeles con apertura focal f/1.65, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y frontal para selfies de 32 megapíxeles con f/2.2. Eso sí, el video queda a deber, pues solo podremos grabar a 1080p a 60fps con el sensor trasero, con el delantero a 1080p a 30fps.
La autonomía del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G tiene un buen desempeño con su batería voluminosa de 5,500mAh, garantizando potencia de uso por un día entero, así como estar acompañado con una carga rápida de 45W, es decir, que estará listo al 100 ciento en unos 55 minutos.
Su procesador, el MediaTek Helio G100-Ultra, pese a ser muy limitado, rindiendo con solvencia para las tareas diarias, se queda un poco corto para acciones un tanto demandantes. Asimismo, su RAM es de 8GB y 12GB con LPDDR4X, mientras que su memoria interna es de 128GB, de 256GB y de 512GB con descargas UFS 2.2
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G nos trae HyperOS basado en Android 14, con actualizaciones de 4 años para el software y 6 para los sistemas de seguridad. En ese mismo sentido, incluye funciones IA como Google Gemini o Edición de imágenes con AI.
¿Vale la pena comprar el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G?
En conclusión, nos parece que el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G es una opción muy destaca para este 2025 y, si eres Perú este equipo cuenta con una promoción imperdible en Yape, ya que la versión de 8GB RAM y 256GB ROM está en 829 soles con tarjetas BCP y 859 soles en cualquier otro método de pago.
Del mismo modo, si vives en estos países lo puedes encontrar con los siguientes costos:
- México: desde los 4,429 pesos.
- Colombia: desde los 859.00 pesos.
- España: desde los 180 euros (Amazon).
