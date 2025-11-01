Celular con pantalla 1.5K y fotos Leica premium de 50MP: es el gama alta más barato del mundo

Si quieres tener en tus manos un gama alta, pero sin gastar mucho dinero y que este no tenga tantos años en el mercado, entonces tengo una recomendación para ti: Xiaomi 14T, un potente celular que brilla con su pantalla top, procesador todoterreno, batería para todo el día, así como lentes fotográficos que conservan poderosas características y todo ello con un precio jugoso.

¿Vale la pena comprar el Xiaomi 14T en 2025?

Por escrito líneas arriba, la respuesta es un rotundo sí, pero primero, paso a paso, déjame explicarte el porqué de esta respuesta.

El Xiaomi 14T nos abre las puertas con su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, acompañado con soberbia resolución 1.5K con sus 2,712 x 1,220 píxeles. Pero, eso no es todo, pues el panel tiene una tasa de refresco insuperable, ni siquiera por el iPhone 17 Pro Max, con 144 hercios, además de ser compatible con HDR10+, con Dolby Vision, brillo máximo brutal de 4,000 nits y certificación IP68 para sumergir el agua sin que se malogre.

Pasando al procesador, el chip que posee este dispositivo es el MediaTek Dimensity 8300 Ultra, un chip que ha probado ser más que competente para tener muchas aplicaciones pesadas abiertas, así como para disfrutar de videojuegos con gráficos a tope. A la vez, su RAM de dos versiones es de 12GB y 16GB con LPDDR5X, en tanto que el ROM es de 256GB y 512GB con descargas UFS 4.0; todo ello hará que tu experiencia sea de calidad, sin bajas de frames, sin reinicios, tampoco sobrecalentamientos.

La fotografía del Xiaomi 14T no te va a decepcionar y es que su triple sensor trasero incluye lente principal de Leica de 50 megapíxeles con apertura focal f/1,7 con estabilización óptica, telefoto de 50 megapíxeles, ultra gran angular con campo de visión de 120 grados de 12 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles.

El video, por su parte, no se queda atrás. dado que puede grabar a un máximo de 4K a 60fps, con una buena estabilización, con opciones variadas como el modo película, HDR10+, video dual, video ultranocturno, modo director, modo video pro, formato Log.

La batería del Xiaomi 14T es otro punto a favor, pues, si bien no hay novedades con su potencia de 5,000mAh, lo cierto es que se comporta bien para usarlo por casi todo un día completo y, además, incluye carga rápida de 67W, algo que no ha variado en el nuevo Xiaomi 15T. El equipo estará cargado al 100 por ciento en 45 minutos promedio.

El sistema operativo es HyperOS basado en Android 14, el cual no va mal, pero con ciertas cosas con pulir, otros que fueron ya mejorados con las versiones siguientes gracias a sus actualizaciones de 4 años para el software y 5 para los parches de seguridad.