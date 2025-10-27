- Hoy:
Xiaomi 17 Pro Max cambiará la forma cómo usamos el celular para siempre por estas razones: precio y características
Xiaomi opacó al iPhone 17 Pro Max con su nuevo buque insignia que revoluciona el mercado con su doble pantalla, así como su notable juego de cámaras.
A finales de septiembre de 2025, Xiaomi lanzó al mercado su nueva familia en el tope de gama donde, sin duda alguna, la estrella de la misma es el Xiaomi 17 Pro Max, un terminal que ha llegado dispuesto a revolucionar la forma cómo utilizamos nuestros dispositivos móviles ¿Por qué? por la inclusión de doble pantalla, la misma que condiciona al usuario a realizar nuevas acciones.
¿Qué es lo revolucionario en el Xiaomi 17 Pro Max?
Como mencionamos, la doble pantalla en los terminales Pro Y Pro Max han dejado al mundo con la boca abierta, y es que la esencia de la pantalla trasera no será meramente decorativa, sino que tendrá una función específica, por lo que, sí o sí, el usuario añadirá nuevos pasos en su interacción con estos teléfonos.
Saltando las especificaciones técnicas, debemos dejar en claro algo, que la pantalla delantera, en el caso del Xiaomi 17 Pro Max es de 6,9 pulgadas, en tanto que la trasera es de 2,9 pulgadas.
¿Qué podremos hacer con la pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro Max?
Debes tener en cuenta que Xiaomi ha pensado que su pantalla trasera estará enfocada al consumo rápido de información, ya sea responder llamadas, revisar notificaciones, mostrarnos recordatorios agendados, así como colocar diversos widgets personalizados de acuerdo a nuestras necesidades.
Asimismo, los modelos 17 Pro y 17 Pro Max cuentan con una funda o case especial para que el terminal se convierta en una especie de gameboy para disfrutar de videojuegos retro.
Saliendo de esto, al igual que con el panel delantero, esta pantalla trasera incluye certificación IP68 para resistir la intromisión del polvo, la humedad, también del agua, por lo que puedes sumergirlo sin problema a que se malogre.
Los detalles premium no son ajenos a este apartado, dado que incluye marcos de aluminio planos que se han puesto de moda en esta generación de celular en la gama más alta.
¿Cuál es el precio del Xiaomi 17 Pro Max?
En el caso del Perú, el Xiaomi 17 Pro Max aún no ha aterrizado de forma oficial, por lo que tampoco conocemos el precio oficial del mismo; sin embargo, hay tiendas (legales) que ya están comerciando los tres modelos de la familia Xiaomi 17, entre ellos el Xiaomi 17 Pro Max.
En estos portales, la venta como pedido internacional sitúa al Xiaomi 17 Pro Max en los 4,149 soles que, al cambio, sería unos US$ 1,224.98 dólares.
Características del Xiaomi 17 Pro Max
|Xiaomi 17 Pro Max
|Características
|Pantalla delantera
|Pantalla OLED de 6,9 pulgadas.
Resolución de 2,608 x 1,200 píxeles.
Tasa de refresco de 3,500 nits.
HDR10+
Dolby Vision
|Pantalla trasera
|AMOLED Super Sunlight de 2,9 pulgadas.
Resolución de 967 x 596 píxeles.
Tasa de refresco de 120 hercios.
Brillo máximo de 3,500 nits.
|Procesador
|Snapdragon 8 "Extreme Edition" Gen 5.
|RAM
|12GB/16GB con LPDDR5X
|ROM
|512GB/1TB con descargas UFS 4.1e
|Cámara
|Principal Leica de 50MP.
Telefoto 5X de 50MP.
Ultra gran angular de 50MP.
Frontal de 50MP.
|Batería
|7,500mAh
|Carga rápida
|Carga con cable de 100W.
Carga inalámbrica de 50W.
Carga inversa de 22,5W.
|Sistema operativo
|HyperOS 3 basado en Android 16.
|Resistencia
|IP68
|Precio
|US$ 1,224.98 dólares
