El gama media DEFINITIVO es de Xiaomi y no el Redmi 14: chip Snapdragon 8, pantalla AMOLED y batería por 3 días

Xiaomi ha estrenado en el mundo sus nuevos terminales de alta gama: la novísima familia Xiaomi 17, pero también los Xiaomi 15T y 15T Pro, pero la gama media no se ha quedado atrás y no, no estoy hablando del catalogo de los Redmi Note 14 de inicios de 2025, sino del POCO F7, un terminal que no es un calidad-precio cualquiera, sino una verdadera bestia tecnológica en este segmento.

Hoy analizaremos este dispositivo que, además de consolidarse como una línea que destaca con luz propio en la pantalla, la batería y el rendimiento que, en este caso particular, estrena un chip Snapdragon que nadie más tiene, sino que también experimenta mejoras en la cámara respecto a la generación pasada.

Pantalla 1.5K y un procesador muy nuevo

Debemos comenzar diciendo que el POCO F7 no es liviano pese a ser un gama media, ya que pesa 215,7 gramos, los cuales contienen, entre otros componentes, una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, así como una notable resolución de 1,5K que se traduce en 2,772 x 1,280 píxeles, a la vez de 447 de densidad de píxeles por pulgada y 120 hercios como tasa de refresco, es decir, será sumamente fluido.

Del mismo modo, nos topamos con un brillo máximo que alcanza los 3,200 nits, algo que no supera ni el iPhone 17 Pro Max. También protección anticaídas con Corning Gorilla Glass 7i y resistencia al agua con certificación IP68.

Otro gran punto a favor es su rendimiento, pues cuenta con el nuevo chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, que lo pone más cerca de la gama alta que de la gama media; más aún cuando notamos que su RAM es de 12GB con LPDDR5X y memoria interna de 256GB y 512GB con descargas UFS 4.1. Todo ello garantiza un desempeño impresionante para videojuegos y con muchas aplicaciones pesadas abiertas al mismo tiempo.

Batería con potencia casi infinita

Xiaomi no se guardó nada en la autonomía del POCO F7, dado que su batería de 6,500mAh nos dejó con la boca abierta, al punto que es capaz de funcionar de forma continua por dos días completos y, en algunos casos, hasta los 3.

Del mismo modo, la carga rápida de este dispositivo no se queda atrás, pues los chinos colocaron una 90W, pero también compatible con carga inversa de 22,5W. Es decir, que el celular estaría listo al 100 por ciento en tan solo uno 45 o 50 minutos.

Cámaras con mejores resultados

Todos sabemos que, por lo general, las cámaras de los POCO no son malas, pero están por detrás de otros competidores en el mismo rango de precio, pero en esta nueva generación, el POCO F7 ha dado saltitos importantes.

En ese sentido, nos topamos con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, así como apertura focal f/1,5; el gran angular trae 8 megapíxeles con apertura f82.2, en tanto que el frontal es de 20 megapíxeles.

El video de este POCO F7 puede grabar hasta los 4K a 60fps con los que obtendremos resultados decentes, pero no sobresalientes. En esta resolución no podremos usar la estabilización, la misma que solo está dispone en los 1080p a 30fps.

Sistema operativo funcional

El sistema operativo de este teléfono es HyperOS 2 basado en Android 15 que, a comparación de capaz de personalización anteriores, la actual va muy fluida, sin ralentizaciones en el interfaz que, al mismo tiempo, está integrado con Xiaomi HyperAI que va de maravilla, pero, eso sí, aún detrás de Galaxy AI de Samsung. Podremos recibir ayuda para redactar, hacer resúmenes, realizar transcripciones o traducciones, lo mismo que con diversas herramientas en la fotografía.

Eso sí, al igual que sus hermanos mayores, el F7 Pro y F7 Ultra, el POCO F7 contará con 4 años de actualizaciones para el software y 6 años para los sistemas de seguridad.

¿Vale la pena comprar el POCO F7?

Ten en cuenta que, entre los pocos puntos negativos que tiene, es que suele calentarse rápido. Si este detalle no te molesta, la comprar del POCO F7 sería más que positiva por todo lo visto líneas arriba. Estos son sus precios actuales: