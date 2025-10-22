El Xiaomi 15T Pro es perfecto y está barato: precios y características que envidia el iPhone 17

Todos hablan de los grandioso que es el nuevo Xiaomi 17 Pro Max, pero no hay que dejar de lado al fabuloso Xiaomi 15T Pro, un celular potentísimo, con prestaciones de un smartphone premium, pero a precio de ganga para lo que nos ofrece.

Estamos ante un teléfono que mantiene a la marca china como el rey indiscutido de la llamada gama alta económica, contando con una pantalla enorme, un procesador robusto, a la vez de un juego de cámaras que no le envidia casi nada a los equipos más premium del mundo.

Pantalla y procesador

La experiencia TOP con el Xiaomi 15T Pro inicia desde el tacto con su diseño estilizado, pero se desplaza hacia el panel al presentarnos una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, a la vez de soportar resolución de 1,5K con 2,772 x 1,280 píxeles, así como 447 de densidad de píxeles por pulgadas (ppp), pero también una notable fluidez gracias a sus 144 hercios de tasa de refresco.

Asimismo, es compatible con contenido en HDR10+, Dolby Vision, en tanto que su brillo máximo alcanza los 3,200 nits, aspi como una protección en el panel con Gorilla Glass 7i y resistencia al agua gracias a su certificación IP68,

Del mismo modo, el Xiaomi 15T Pro representa un avance en cuanto al rendimiento al traernos el chip MediaTek Dimensity 9400+, el cual es similar en casi todo al Qualcomm Snapdragon 8 Elite, por lo que nunca tendrás problemas con aplicaciones pesadas ni videojuegos con gráficos altos, tampoco lags ni sobrecalentamientos. Su RAM, en ese mismo apartado, es de 12GB con LPDDR5X, mientras que el ROM lo encontramos en tres versiones: de 256G, de 512GB y 1TB con descargas con UFS 4.1.

Fotografía y video

Este celular mantiene la colaboración con Leica para la creación de sus sensores, razón por la cual nos topamos con un lente principal Angular Light Fusion 900 de 50 megapíxeles, telefoto X5 de 50 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles.

Del mismo modo, el video el Xiaomi 15T Pro, graba a un máximo de 8K a 30fps, pero lo verdaderamente increíble es que en los 4K llega a los 120fps, además de contar con HDR10+, cámara lenta, cámara rápida, video nocturno, modo video pro y formato Log.

Batería y carga rápida

Los 5,000mAh de su antecesor quedaron atrás, porque esta nueva versión incluye batería de 5,500mAh, que te dará poder de uso por poco más de un día; todo ello acompañado con sus 90W de carga rápida, así como carga inalámbrica de 50W.

Software y actualizaciones

El Xiaomi 15T Pro cuenta con HyperOS 3 basada en Android 16 como sistema operativo, el mismo que contará con una política de actualizaciones de 7 para dar soporte al software, pero también para los parches de seguridad.

¿Cuál es el precio del Xiaomi 15T Pro?

Sin duda alguna, el Xiaomi 15T Pro se alza como una opción de compra dentro de la gama alta que no sacrifica especificaciones, pero a un precio muy competitivo.