Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max: fecha de llegada a Perú y precio en soles

Qué duda cabe que el lanzamiento del año a nivel tecnológico es la salida de los nuevos Xiaomi 17, donde la marca china no se ha guardado nada estrenando sus tres modelos, uno más potente que el anterior: el Xiaomi 17 base, el pequeño pero poderoso Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max, el buque insignia del fabricante.

Sin embargo, lo que concierne a los fans de Xiaomi como a los acólitos al mundo de la tecnología es saber cuándo es que estos nuevos dispositivos llegarán de forma oficial a los diversos países del mundo, siendo Perú uno de los primeros en Hispanoamérica donde los Xiaomi 17 arribarán. Pero, no solo eso, pues también genera mucho interés conocer los precios reales con el cambio a la moneda local.

¿Cuándo llegan al Perú los iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max?

Como se recuerda, el pasado jueves 25 de septiembre de 2025, se lanzó en China la nueva serie de Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max mostrando todas las bondades de estos tres teléfonos móviles, a la vez de sus precios en la moneda del gigante asiático.

Dos días después, el sábado 27, se llevó a cabo el lanzamiento en el resto del mundo de esta nueva familia de celulares Xiaomi, lo que en los hechos solo ha significado que la marca ya prepara el despliegue de sus nuevos terminales por todo el mundo.

En el caso del Perú, el país sudamericano se ha convertido en uno de los más importante para el fabricante chino en esta parte del mundo y lo dejó demostrado a finales de enero de 2015 cuando la familia gama media Redmi Note 14 solo tuvo ceremonia de lanzamiento en la ciudad de Lima y no en otra parte.

De hecho, Perú es único país latinoamericano donde el portal de Xiaomi ya ha anunciado los Xiaomi 17 (además de ser de los pocos que ya venden los Xiaomi 15T y 15T Pro). Por ello, y teniendo en cuenta los antecedentes, se estima que estos dispositivos se empiecen a vender entre unos 10 a 30 días desde su anuncio.

¿Cuál será el precio de los iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max en Perú?

Si bien en el Perú ya fue anunciada la llegada de los Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, lo real es que no contamos con precio establecido, tan sólo los montos oficiales en yuanes, moneda china.

Sin embargo, podemos hacer un cambio al sol peruano con motivo de realizar estimaciones, pero teniendo en cuenta que estos no incluyen los eventuales impuestos que se aplican a todos los productos en los diversos países.

Precio en yuanes

Xiaomi 17 12GB RAM + 256GB 4,449 yuanes 12GB RAM + 512GB 4.799 yuanes 16GB RAN + 512GB 4,999 yuanes

Xiaomi 17 Pro 12GB RAM + 256GB 4,999 yuanes 12GB RAM + 512GB 5,299 yuanes 16GB RAM + 512GB 5,599 yuanes 16GB RAM + 1TB 5,999 yuanes

Xiaomi 17 Pro Max 12GB RAM + 512GB 5,999 yuanes 16GB RAM + 512GB 6.299 yuanes 16GB RAM + 1TB 6,999 yuanes

Precio al cambio el soles

Xiaomi 17 12GB RAM + 256GB 2,167.18 soles 12GB RAM + 512GB 2,337.67 soles 16GB RAN + 512GB 2,435.09 soles

Xiaomi 17 Pro 12GB RAM + 256GB 2,435.09 soles 12GB RAM + 512GB 2,581.23 soles 16GB RAM + 512GB 2,727.36 soles 16GB RAM + 1TB 2,922.21 soles