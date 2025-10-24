¿Quieres un celular con mucho rendimiento, ideal para jugar y a buen precio? Este Xiaomi tiene esto y más

Alrededor del mundo, no son pocas las personas que buscan un celular para jugar, para exprimir su procesador, con una batería que dure más de un día. Para todos ellos, Xiaomi cuenta con el POCO X7 Pro, un smartphone poderoso que por un precio competente te dejará grandes sensaciones por sus notables prestaciones.

Características del POCO X7 Pro

Debemos comenzar diciendo que el POCO X7 Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, 120 hercios de tasa de refresco, brillo máximo de 3,20 nits, compatible con Dolby Vision, protección Corning Gorilla Glsass 7i y certificación IP68 que lo hace acuático.

Por su parte, cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, así como RAM de 8GB y 12GB, en tanto que su memoria intenta alcanza los 1256GB y 512GB.

Del mismo modo, cuenta con una amplia batería de 6,000mAh de potencia para durarte por casi dos días de uso intenso, pero también está acompañado de 90W de carga rápida, garantizando que el celular esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos, aproximadamente.

Es cierto que los POCO no se ha caracterizado por sus sensores fotográficos, pero el POCO X7 Pro cuenta con lentes mejorados, con el principal en los 50 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles y frontal de 20 megapíxeles, dándonos buenos resultados.

Del mismo modo, su grabación de video alcanza los 4k a 60fps en la cámara principal, mientras que la frontal en los 1080p a 30fps que, en líneas generales lo hace bien, aunque la estabilización que presenta no es la mejor al caminar.

Asimismo, su sistema operativo es HyperOS 2 basado en Android 15, qeu cuenta, a la vez de una política de actualizaciones de actualizaciones de 3 años para versiones de software y 4 para los parches de seguridad.

¿Vale la pena comprar el POCO X7 Pro?

Si quieres hace una buena inversión en un celular que todoterreno, entonces el POCO X7 Pro es para ti y estos son: