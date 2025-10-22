Samsung lo hizo con este gama media que destroza a Xiaomi: triple cámara, chip gamer y mucha IA

Si bien la gama media está asociada a nombres como Motorola o Xiaomi, Samsung los ha destrozado este 2025 al lanzar el Galaxy A56, un robusto terminal que para muchos expertos y usuarios es el mejor en su rango de precio, sacando ventaja de su competencia en apartados claves como las cámaras, el software y la integración masiva con inteligencia artificial.

PUEDES VER: Los 5 celulares similares al Samsung Galaxy A56 que se parecen en precio y calidad

Pantalla, procesador y batería

Con 198 gramos encima, el Samsung A56 se presenta con un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+ que está condensada con una tasa de refresco muy fluida con sus 120 hercios, además que la calidad está mejorada con Vision Booster,

Pero, allí no acaba todo, dado que la pantalla está protegida con Corning Gorilla Glass Victus+ que lo convierte en anticaídas, a la vez de su certificación IP67 siendo resistente al polvo, la humedad, pero también se puede sumergir en agua sin temor a averías.

Por otro lado, su procesador es el chip casero: Exynos 1580, el cual ha rendido bien jugando videojuegos, pero también con la multitarea, sin lags ni sobrecalentamientos. Su RAM es de 8GB, a la vez que su memoria interna o ROM de 128GB y 256GB.

La autonomía del Samsung A56 lo hace bien, es decir, no ha cambiado la potencia de la batería de 5,000mAh respecto a la generación anterior, pero sí mejoró su carga rápida con 45W, es decir, que estará cargado en unos 55 minutos.

Foto y video

Al adentrarnos en el apartado fotográfico, nos topamos con que este celular viene con tres cámaras traseras, donde la principal es de 50 megapíxeles, el gran angular de 12 megapíxeles, el macro de 5 megapíxeles y un frontal de 12 megapíxeles. Por su parte, el video de este dispositivo graba a un máximo de 4K a 30fps.

Software y actualizaciones

En este apartado, el Samsung A56 nos trae OneUI 7 basado en Android 15 como sistema operativo, pero no solo eso, también integrado con Galaxy AI, a la vez de 6 años de actualizaciones para el software, pero también para lo que son los parches de seguridad.

¿Cuánto cuesta el Samsung A56?

Si quieres un gama media con mucha potencia, alta calidad en los resultados fotográficos, así como un software de los más estables del momento, entonces, tu única opción es comprar el Samsung A56, que tiene los siguientes costos: